Renunță la oțet și bicarbonat pentru geamul cuptorului. Produsul ieftin care îndepărtează mai ușor grăsimea arsă

Curățarea cuptorului este una dintre cele mai neplăcute treburi din casă. Mulți oameni apelează la combinația clasică de oțet și bicarbonat de sodiu pentru a scăpa de grăsimea arsă. Totuși, specialiștii spun că există o soluție mai eficientă, care poate reda strălucirea geamului cuptorului fără efort excesiv.

O femeie din Marea Britanie a povestit pe un grup dedicat sfaturilor de curățenie că a încercat numeroase produse pentru a curăța ușa cuptorului mamei sale, acoperită de depuneri groase de grăsime și murdărie.

Printre soluțiile folosite s-au numărat bicarbonatul de sodiu, oțetul, detergenți speciali pentru curățenie și chiar capsule pentru mașina de spălat vase. Niciuna dintre acestea nu a reușit să îndepărteze complet depunerile, scrie Mirror.

Produsul care a funcționat mai bine decât oțetul și bicarbonatul

În cele din urmă, femeia a încercat cristalele de sodă, un produs folosit de mult timp pentru curățenie și degresare.

„Cineva mi-a recomandat cristalele de sodă și au funcționat mult mai bine decât orice altceva am încercat. Acum geamul strălucește”, a explicat aceasta.

Experții unei companii britanice susțin aceeași idee și explică de ce combinația dintre bicarbonat și oțet nu oferă întotdeauna rezultatele așteptate.

Potrivit acestora, oțetul, fiind acid, neutralizează proprietățile alcaline ale bicarbonatului de sodiu. Tocmai alcalinitatea este cea care ajută la dizolvarea grăsimii, astfel că amestecarea celor două ingrediente reduce eficiența procesului de curățare.

Cum se folosesc cristalele de sodă

Specialiștii recomandă prepararea unei soluții concentrate din cristale de sodă sau pulverizarea produsului lichid direct pe suprafețele murdare ale cuptorului.

Soluția trebuie lăsată să acționeze cel puțin 20 de minute înainte de ștergere.

Pentru petele persistente, cristalele de sodă pot fi aplicate direct pe suprafață și folosite ca abraziv delicat, împreună cu o lavetă umedă.

O altă soluție naturală recomandată

Pe lângă cristalele de sodă, unii specialiști recomandă și lămâia pentru îndepărtarea depunerilor de grăsime și a mirosurilor neplăcute din cuptor.

Datorită acidității sale naturale, lămâia poate ajuta la înmuierea reziduurilor și la curățarea suprafețelor fără utilizarea produselor chimice agresive.