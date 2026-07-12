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Cum păstrezi căpșunile proaspete mai mult timp folosind un singur ingredient comun

Căpșunile pot mucegăi rapid și se pot face moi dacă nu sunt depozitate corect. Însă, un ingredient comun în orice bucătărie poate ajuta la menținerea acestor fructe proaspete mai mult timp.
Cum păstrezi căpșunile proaspete mai mult timp folosind un singur ingredient comun
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
12 iul. 2026, 22:45, Life-Inedit
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Căpșunile se pot înmuia rapid și pot mucegăi, mai ales dacă sunt depozitate necorespunzător, potrivit Mirror.

Aceste fructe delicate sunt foarte sensibile la mediul înconjurător. Conținutul lor ridicat de apă le face vulnerabile la dezvoltarea mucegaiului și la alterare. Alți factori care contribuie la mucegăirea rapidă includ circulația slabă a aerului și depozitarea alături de alte alimente.

Un singur ingredient poate ajuta la menținerea prospețimii

Un expert a dezvăluit că o clătire rapidă cu un singur ingredient înainte de depozitarea lor în frigider poate fi extrem de benefică, arată sursa.

Sophie Nahmad, expertă în gastronomie, recomandă soluția ei. „O spălare rapidă a căpșunilor cu oțet durează mai puțin de un minut și poate reduce sporii de mucegai, care fac ca aceste fructe să se deterioreze mai repede”, potrivit acesteia.

„Este un truc simplu care te poate ajuta să obții mai mult de la căpșunile tale, fie că le-ai cules singur sau le-ai cumpărat de la supermarket”, a adăugat Nahmad.

Pentru această metodă, aveți nevoie de un bol mare. Acesta trebuie să conțină o parte de oțet la trei părți de apă, arată sursa citată.

Așezați căpșunile în amestec timp de maxim un minut

Puneți căpșunile în amestec și amestecați-le ușor timp de 30 până la 60 de secunde. Scurgeți bine fructele înainte de a le clăti rapid sub apă proaspătă.

Tamponați bine căpșunile folosind o hârtie absorbantă sau un prosop de bucătărie curat. Această etapă este esențială. Orice umiditate rămasă le va face să mucegăiască, conform aceleiași surse.

Păstrați-le apoi la frigider într-un recipient, învelindu-le înainte în hârtie absorbantă, pentru a absorbi excesul de umiditate care s-ar putea acumula.

Oțetul alb poate fi folosit și pentru a prelungi prospețimea altor fructe de pădure și fructe de pădure, cum ar fi afinele, mai arată sursa.

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