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Nu mai aruncați codițele de la căpșuni. Pot fi transformate într-un ingredient delicios

Codițele de căpșuni pe care le arunci de obicei la gunoi pot deveni un sirop aromat cu doar două ingrediente și două zile de așteptare.
Nu mai aruncați codițele de la căpșuni. Pot fi transformate într-un ingredient delicios
Raluca Anna Veleanu
16 iun. 2026, 14:50, Știrile zilei
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Pasionata de gastronomie Elly Curshen a explicat pe Instagram că frunzele căpșunilor sunt perfecte pentru un sirop de casă. Metoda evită risipa alimentară și valorifică tot fructul.

Căpșunile sunt bogate în vitamina C, fibre și antioxidanți. O singură cană conține mai multă vitamina C decât o portocală întreagă.

Cum se prepară siropul din codițele de căpșuni

Rețeta are doar două ingrediente: codițele căpșunilor și zahăr în cantitate egală ca greutate. Se pun împreună într-un borcan, se pune capacul și se agită energic.

Borcanul se dă la frigider și se agită de fiecare dată când deschizi ușa. După o zi sau două, siropul este gata.

Dacă frunzele nu sunt suculente și zahărul nu s-a dizolvat complet, se adaugă puțină apă. Odată dizolvat zahărul, siropul se strecoară într-o sticlă și se păstrează la frigider.

Cât timp se păstrează și cum se folosește

Siropul rezistă săptămâni întregi la frigider. Elly Curshen, citată de Mirror, susține că, păstrat cu grijă, poate ține până la 6 luni.

Se poate folosi în băuturi, pe înghețată sau în salate de fructe cu iaurt. Posibilitățile de combinare sunt practic nelimitate.

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