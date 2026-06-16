Nu mai aruncați codițele de la căpșuni. Pot fi transformate într-un ingredient delicios

Pasionata de gastronomie Elly Curshen a explicat pe Instagram că frunzele căpșunilor sunt perfecte pentru un sirop de casă. Metoda evită risipa alimentară și valorifică tot fructul.
Căpșunile sunt bogate în vitamina C, fibre și antioxidanți. O singură cană conține mai multă vitamina C decât o portocală întreagă.
Rețeta are doar două ingrediente: codițele căpșunilor și zahăr în cantitate egală ca greutate. Se pun împreună într-un borcan, se pune capacul și se agită energic.
Borcanul se dă la frigider și se agită de fiecare dată când deschizi ușa. După o zi sau două, siropul este gata.
Dacă frunzele nu sunt suculente și zahărul nu s-a dizolvat complet, se adaugă puțină apă. Odată dizolvat zahărul, siropul se strecoară într-o sticlă și se păstrează la frigider.
Siropul rezistă săptămâni întregi la frigider. Elly Curshen, citată de Mirror, susține că, păstrat cu grijă, poate ține până la 6 luni.
Se poate folosi în băuturi, pe înghețată sau în salate de fructe cu iaurt. Posibilitățile de combinare sunt practic nelimitate.