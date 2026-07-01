Cum îndepărtezi excrementele de pasăre de pe mașină folosind o metodă simplă

Există o metodă accesibilă și la îndemâna oricui, pentru îndepărtarea excrementelor de pasăre de pe mașină, potrivit Mirror.

Potrivit expertului în industria auto Tim Shallcross, există o metodă mai puțin agresivă din punct de vedere chimic pentru a îndepărta excrementele de păsări de pe orice suprafață a vehiculului.

Însă, vei avea nevoie de puțină răbdare, indică sursa citată.

Folosirea unei lavete din microfibră

Soluția lui Shallcross implică utilizarea unei lavete din microfibră, un obiect ușor de găsit în orice bucătărie.

Atunci când este combinată cu apă caldă, poate ajuta la curățarea mașinii.

„Puteți folosi apă, caldă dacă este posibil. Înmuiați o cârpă, ideal o cârpă din microfibră, în apă și așezați-o peste pată timp de câteva minute”, a indicat Shallcross.

„Dacă excrementele s-au întărit, ar putea fi necesare cinci până la zece minute. Apoi clătiți cârpa, puneți-o din nou în apă până când este udă și tamponați excrementele, nu le frecați”, a transmis acesta, potrivit sursei citate.

„Dacă mizeria nu se îndepărtează complet la prima încercare, înmuiați din cârpa în apă pentru încă câteva minute”, a adăugat el.

Totuși, expertul nu recomandă folosirii hârtiei de bucătărie. Aceasta este „abrazivă” și se poate rupe. Astfel, vor fi lăsate bucăți lipite de mașină și se va crea și mai multă mizerie de curățat.

De ce trebuie îndepărtate excrementele cât mai repede posibil

Indiferent de abordarea aleasă, este vital să îndepărtați excrementele cât mai repede posibil. Acest lucru se datorează faptului că excrementele de păsări conțin acid uric. El corodează treptat vopseaua, mai arată sursa.