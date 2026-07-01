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Care este marca preferată de mașini a românilor în 2026. Liderul pieței și-a mărit avantajul în primul semestru

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut puternic în luna iunie, iar clasamentul primelor șase luni confirmă că un singur constructor continuă să domine detașat preferințele românilor.
Care este marca preferată de mașini a românilor în 2026. Liderul pieței și-a mărit avantajul în primul semestru
Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
01 iul. 2026, 17:57, Știrile zilei
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Dacia rămâne marca preferată a românilor, potrivit datelor ACAROM privind înmatriculările de autoturisme noi.

În primele șase luni din 2026, Dacia a înregistrat 11.686 de autoturisme noi înmatriculate. Marca românească este urmată de Toyota, cu 6.761 de unități, și Skoda, cu 5.474 de unități.

Piața auto a accelerat puternic în iunie

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în iunie 2026 cu 51,9% față de iunie 2025. Volumul raportat pentru luna iunie a acestui an a ajuns la 16.120 de unități.

În primele șase luni din 2026, au fost înmatriculate 64.850 de autoturisme noi. Creșterea este de 0,8% față de perioada similară din 2025, când erau raportate 64.356 de unități.

Topul mărcilor auto după înmatriculările din 2026

Dacia conduce detașat clasamentul mărcilor de autoturisme noi înmatriculate în perioada ianuarie-iunie 2026.

Topul este completat de mărci asiatice și europene, dar diferența față de lider rămâne semnificativă.

  1. Dacia – 11.686 de unități
  2. Toyota – 6.761 de unități
  3. Skoda – 5.474 de unități
  4. Volkswagen – 5.067 de unități
  5. Renault – 3.012 unități
  6. Hyundai – 2.813 unități
  7. Ford – 2.697 de unități
  8. Mercedes – 2.466 de unități
  9. BMW – 2.327 de unități
  10. BYD – 2.140 de unități

Hibridele domină piața după tipul de motorizare

Vehiculele hibride au avut cel mai mare volum în primele șase luni din 2026. Acestea au ajuns la 37.563 de unități, în creștere cu 17,5%.

Autoturismele full electrice au totalizat 5.522 de unități, în creștere cu 72,5%.

Vehiculele pe GPL au ajuns la 5.630 de unități, în scădere cu 22,2%.

Autoturismele pe benzină au coborât la 11.988 de unități, în scădere cu 24,9%.

Mașinile diesel au totalizat 4.137 de unități, în scădere cu 35,7%.

Piața second hand continuă să scadă

Înmatriculările de autoturisme second hand, aduse pentru prima dată în România, au scăzut în iunie 2026. Volumul a ajuns la 27.341 de unități, cu 15,1% sub nivelul din iunie 2025.

În primele șase luni din 2026, au fost înmatriculate 144.936 de autoturisme second hand. Scăderea este de 11,6% față de perioada similară din 2025, când au fost raportate 163.983 de unități.

Asociația Constructorilor de Automobile din România reunește peste 170 de companii din industria auto, inclusiv producători, furnizori, universități tehnice și centre de cercetare. ACAROM publică periodic statistici despre producția auto și înmatriculările de vehicule din România. Datele sunt folosite frecvent ca reper pentru evoluția pieței auto locale.

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