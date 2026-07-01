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Mașinile pur electrice au bătut recordul la înmatriculări în iunie. Tesla, în topul mărcilor

Mașinile pur electrice au bătut recordul la înmatriculări în iunie 2026, cu o creștere de 352%, față de iunie 2025, arată datele anunțate miercuri de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) din România.
Mașinile pur electrice au bătut recordul la înmatriculări în iunie. Tesla, în topul mărcilor
Sursă Foto: Shutterstock. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Cosmin Pirv
01 iul. 2026, 13:37, Economic
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Asociația a prezentat miercuri primele informații oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România, în luna iunie 2026, bazate pe datele publicate de DGPCI și prelucrate de specialiștii APIA.

Față de iunie 2025, în luna iunie 2026 înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52.9%.

Autoturismele electrificate înregistrează o creștere de 72%, iar autoturismele pur electrice au o creștere de 352%, față de iunie 2025, ajungând la 1494 unități.

Reprezentanții APIA arată că totalul pieței de autoturisme este în creștere cu 0.3% în primele 6 luni ale lui 2026, fată de aceeași perioadă a anului trecut.

Dacia este pe primul loc în topul înmatriculărilor, dar este de menționat că Tesla a intrat în Top 10 mărci din România, pentru prima dată în clasamentele lunare din 2026.

Top 10 înmatriculări de autoturisme – Mărci

Marca/Iunie, unități

Dacia-2.860

Toyota-1.248

Skoda-1.244

Volkswagen-1.037

Renault-964

Hyundai-745

Tesla-658

Ford-588

Kia-581

Mazda-576

Restul-5.507

Total-16.008.

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