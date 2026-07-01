Locul ideal în care să depozitezi roșiile pentru păstrarea aromei. Nu e frigiderul

În luna iunie a început sezonului de recoltare a roșiilor, ceea ce înseamnă că acestea vor fi la apogeu pentru sezonul estival, relatează Express.

Cu toate acestea, poate fi dificil să te asiguri că roșiișe se păstrează mult timp în condiții optime.

Locul optim pentru depozitarea roșiilor

Cultivatorul de roșii Matt Hau a împărtășit care este locul optim din bucătărie care le poate ajuta să se păstreze proaspete.

Potrivit acestuia, nu este bine să le pui imediat în frigider. Nu contează de unde ai cumpărat roșiile, toate fructele pot fi depozitate în același loc atunci când sunt încă întregi, arată sursa.

Cultivatorul de roșii a sfătuit depozitarea roșiilor proaspete la temperatura camerei. Temperatura rece din frigider le poate afecta aroma.

Gustul diferă în funcție de locul în care sunt depozitate

„O roșie rece nu are un gust la fel de bun ca o roșie la temperatura camerei”, a explicat acesta, potrivit sursei citate.

Puteți să așezați roșiile pe blatul de bucătărie la temperatura camerei „pentru cea mai bună aromă și textură”. Totuși, asigurați-vă că le feriți de lumina directă a soarelui.

Cel mai bine este să consumați roșii proaspete și coapte în termen de două până la cinci zile de la cumpărare, mai arată sursa.

Când să puneți roșiile în frigider

Dacă nu intenționați să mâncați roșiile imediat, le puteți pune la frigider. Astfel, se încetinește procesul de coacere.

În cazul în care v-au mai rămas roșii sau le-ați folosit doar pe jumătate, nu ar trebui să le lăsați pe tejghea. În schimb, aceste tipuri de roșii ar trebui puse direct în frigider.

Pentru a se asigura că roșiile rămase se păstrează cât mai mult timp posibil, Hau a recomandat să se pună fructele cu partea tăiată în jos într-un bol de sticlă sau într-un recipient etanș. Acesta poate fi apoi pus la frigider.

Nu depozitați roșiile rămase sau tăiate la vedere când sunt în frigider. Acest lucru va deshidrata fructele. Hau a spus: „Se va deshidrata destul de repede în frigider. A doua zi va fi mai degrabă o roșie pastoasă, în loc de una suculentă”, potrivit aceleiași surse.