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Abordarea „fără frigider”: Vaccinurile care nu trebuie păstrate la rece au fost testate cu succes pe pacienți pentru prima dată

Potrivit oamenilor de știință din Marea Britanie, vaccinurile care nu trebuie păstrate la rece, în frigider, au fost testate cu succes pe pacienți pentru prima dată. Noua tehnologie a fost inspirată de o plantă care se usucă și pare moartă în timpul secetei, înainte de a reveni la viață când plouă.
Abordarea „fără frigider”: Vaccinurile care nu trebuie păstrate la rece au fost testate cu succes pe pacienți pentru prima dată
Sursă foto: Pexels
Ioana Târziu
06 aug. 2026, 08:36, Ştiinţă-Sănătate
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În cadrul unui studiu clinic, care a implicat 60 de voluntari, oamenii de știință din Marea Britanie au transformat un vaccin lichid antitetanos-difteric într-o versiune „care nu trebuie ținută la frigider”, potrivit BBC.

În prezent, majoritatea vaccinurilor trebuie ținute la frigider sau congelate. Totuși, aproximativ jumătate sunt irosite în fiecare an. Ele devin inutilizabile după ce se încălzesc sau se răcesc prea mult.

Noua abordare „fără frigider”

Institutul Național pentru Cercetare în Domeniul Sănătății și Îngrijirii (NIHR) din Marea Britanie testează noua abordare „fără frigider”.

Noua tehnologie este inspirată de plantele învierii (Selaginella lepidophylla). Acestea se usucă și par moarte în timpul secetei, înainte de a reveni la viață când plouă, potrivit sursei.

Plantele produc cantități mari dintr-un zahăr numit trehaloză. El stabilizează celulele plantei în timpul secetei.

Studiul a implicat deshidratarea vaccinului antitetanos-difteric cu trehaloză pentru a-i proteja componentele vitale.

Rezultatele după studiile aflate în stadiul incipient

Saul Faust, directorul Centrului de Cercetare Clinică NIHR din Southampton, a declarat că vaccinul a oferit răspunsuri imune „echivalente” cu vaccinul convențional. Acesta este, de asemenea, „sigur și bine tolerat” în studiile aflate în stadiul incipient, mai arată sursa.

„Evident, acest lucru are potențialul de a elimina dependența de lanțul frigorific, de a reduce risipa și de a îmbunătăți accesul”, a adăugat el.

Un studiu mai amplu, care implică 160 de persoane, urmează să înceapă în lunile următoare.

Aceasta ar fi etapa finală a cercetării. Vaccinul original este deja aprobat și autorizat. Astfel, nu este necesară efectuarea studiilor clinice de amploare necesare pentru un vaccin nou.

Studiile sunt realizate pentru îndeplinirea obiectivului OMS

Studiile sunt efectuate pentru a îndeplini obiectivul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) de a crea un vaccin care să supraviețuiască la 30°C și o umiditate relativă de 75%.

Însă, echipa de cercetare spune că date separate arată că componentele vaccinului lor supraviețuiesc și ciclurilor de temperatură între -20°C și +40°C.

Ephrem Tekle Lemango, directorul asociat pentru imunizare de la UNICEF, a declarat că imunizarea este un „serviciu salvator care depinde de frigidere”. Așadar, această „inovație ne-ar putea ajuta să vaccinăm mai mulți copii”, De asemenea, vaccinul va ajuta „și să deschidem calea pentru un viitor al vaccinurilor fără frigider”.

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