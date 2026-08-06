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Studiu pe 730.000 de persoane: IQ-ul este în declin, iar genele nu sunt cauza

Un studiu realizat pe aproape 730.000 de norvegieni arată că scorurile IQ, în creștere timp de un secol, au început să scadă după 1975. Potrivit cercetătorilor, cauza nu ar ține de genetică.
Studiu pe 730.000 de persoane: IQ-ul este în declin, iar genele nu sunt cauza
Andreea Tobias
06 aug. 2026, 08:58, Ştiinţă-Sănătate
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Un studiu pe aproape 730.000 de recruți norvegieni arată o schimbare neașteptată. Scorurile IQ au crescut constant timp de un secol, dar au început să scadă după 1975. Potrivit cercetătorilor, cauza nu ține de genetică, scrie scienceblog.com.

Ce este efectul Flynn

De-a lungul secolului XX, fiecare generație a avut scoruri IQ mai mari decât cea dinaintea ei. Fenomenul a fost numit „efectul Flynn”, după numele psihologului care l-a studiat. Potrivit unui studiu publicat în 2018, această creștere s-ar fi oprit în mai multe țări.

Cercetătorii Bernt Bratsberg și Ole Rogeberg au realizat studiul la Centrul Ragnar Frisch din Oslo. Au analizat scorurile a 730.000 de bărbați născuți între 1962 și 1991. După 1975, scăderea ar fi de aproximativ șapte puncte pe generație.

De ce nu ar fi vina genelor

O teorie mai veche spune că scorurile scad pentru că oamenii cu IQ mai mic fac mai mulți copii. Cercetătorii au testat ideea comparând frați din aceeași familie. Scăderea a apărut la fel de clar și în interiorul familiilor, nu doar între ele.

În America, situația e diferită

Un studiu american, realizat de Elizabeth Dworak, arată un tablou mai complicat. Scorurile la raționament verbal au scăzut, dar abilitățile spațiale au crescut. Eșantionul american a fost format din voluntari găsiți online, spre deosebire de recruții norvegieni testați aproape în totalitate.

Cercetătorii nu spun că oamenii devin mai puțin inteligenți. Ei cred că explicația ține de mediu, nu de gene.

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