Medicamentele pentru slăbit ar putea avea un beneficiu neașteptat. Studiul care schimbă perspectiva asupra Ozempic și altor tratamente GLP-1

Potrivit Euronews, cercetarea a analizat dosarele medicale a peste 133.000 de adulți cu vârste între 50 și 90 de ani, diagnosticați cu diabet de tip 2 în Statele Unite, în perioada 2015-2022.

Conform rezultatelor, pacienții tratați cu medicamente din clasa GLP-1 au avut un risc cu 21% mai mic de a suferi fracturi provocate de traumatisme ușoare, comparativ cu cei care au primit alte medicamente pentru diabet din clasa DPP-4. Cele mai importante diferențe au fost observate în cazul fracturilor vertebrale, al căror risc a fost redus cu 32%, și al fracturilor de șold sau femur, unde reducerea a fost de 30%.

Rezultatul nu pare să fie legat doar de slăbire

Cercetătorii spun că efectul protector a rămas vizibil chiar și după ce au fost luate în calcul modificările greutății corporale și ale nivelului glicemiei. Acest lucru sugerează că medicamentele GLP-1 ar putea avea un efect direct asupra sănătății oaselor, și nu doar unul indirect prin controlul diabetului sau prin pierderea kilogramelor.

Persoanele cu diabet de tip 2 prezintă, în mod paradoxal, un risc mai mare de fracturi, chiar dacă densitatea lor osoasă este adesea normală sau chiar peste medie. Specialiștii cred că explicația ține de calitatea osului și de modificările structurii sale interne.

Cercetătorii cer prudență

Autorii studiului subliniază însă că rezultatele nu demonstrează o relație de cauzalitate. Fiind un studiu observațional, bazat pe analiza dosarelor medicale, nu poate confirma că medicamentele GLP-1 sunt cele care reduc direct riscul de fracturi. Alți factori, precum nivelul de activitate fizică, masa musculară sau starea inițială a oaselor, ar fi putut influența rezultatele. În plus, cercetarea nu a identificat același efect protector în cazul persoanelor care utilizează aceste medicamente exclusiv pentru scăderea în greutate, fără a avea diabet de tip 2.

Sunt necesare studii suplimentare

Autorii consideră că următorul pas îl reprezintă studiile clinice controlate, care să stabilească dacă beneficiul observat este real și dacă se menține în cazul tratamentelor administrate pe termen lung. Până atunci, concluziile oferă un nou argument pentru cercetarea efectelor complexe ale medicamentelor GLP-1, care continuă să atragă atenția nu doar prin eficiența lor în controlul greutății și al diabetului, ci și prin posibile beneficii asupra altor aspecte ale sănătății.