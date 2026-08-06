Cine mai poate cumpăra o locuință cu TVA de 9%. Noile condiții prevăzute de lege

Potrivit noii legi, până la 30 septembrie 2026, persoanele fizice pot cumpăra o singură locuință cu TVA redus de 9%, însă numai dacă sunt îndeplinite simultan mai multe condiții.

Locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați, iar valoarea acesteia, inclusiv terenul, să nu depășească 600.000 de lei, fără TVA. În plus, imobilul trebuie să fie locuibil la momentul livrării, care nu poate avea loc mai târziu de 30 septembrie 2026.

Facilitatea fiscală este disponibilă doar pentru cumpărătorii care nu au mai achiziționat o altă locuință cu TVA redus începând cu 1 ianuarie 2023, potrivit informațiilor din Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA.

O altă condiție importantă este ca beneficiarul să fi încheiat până la 1 august 2025 un act juridic privind plata unui avans pentru achiziția locuinței.

Avans de 20% pentru anumite contracte

Legea introduce o cerință suplimentară pentru contractele de rezervare sau de plată în avans încheiate în perioada 3-31 iulie 2025.

În aceste cazuri, cumpărătorii trebuie să demonstreze că au achitat un avans de minimum 20% din valoarea locuinței, fără TVA, iar plata integrală a acestuia trebuie să fi fost efectuată cel târziu la 31 iulie 2025.

Notarii vor verifica fiecare tranzacție

Noile reguli aduc și obligații suplimentare pentru notarii publici. Înainte de autentificarea actelor, aceștia vor trebui să consulte Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA pentru a verifica dacă solicitantul mai poate beneficia de facilitate.

Dacă persoana nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, tranzacția va putea fi autentificată doar cu aplicarea cotei standard de TVA.

Totodată, notarii vor avea obligația să înscrie în registru tranzacțiile eligibile și să menționeze în actele notariale cota de TVA aplicată.

Statul va restitui diferența de TVA în anumite cazuri

Legea conține și o prevedere tranzitorie pentru persoanele care au cumpărat locuințe în perioada 1 august 2026 și data intrării în vigoare a legii, plătind TVA la cota standard.

Dacă îndeplinesc toate condițiile prevăzute pentru aplicarea cotei reduse de 9%, acestea vor putea solicita restituirea diferenței dintre TVA standard și TVA de 9%, însă doar pentru o singură locuință.

În situația în care o persoană a cumpărat mai multe locuințe în acest interval, restituirea se va acorda doar pentru imobilul pentru care obligația de plată a TVA a intervenit prima.

Aceeași posibilitate este prevăzută și pentru primăriile care au achiziționat locuințe destinate închirierii cu chirie subvenționată către persoane cu venituri reduse, cu respectarea condițiilor stabilite de lege.

Cererile de restituire vor putea fi depuse din octombrie

Persoanele eligibile nu vor putea solicita imediat diferența de TVA. Potrivit actului normativ, cererile de restituire vor putea fi depuse începând cu 1 octombrie 2026, în baza unei proceduri care urmează să fie aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Noile prevederi fac parte din pachetul de măsuri fiscal-bugetare adoptat de Parlament și publicat în Monitorul Oficial la începutul lunii august, fiind aplicabile începând cu 7 august 2026.