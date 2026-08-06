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Furtunile lovesc Bucureștiul în plină caniculă. Rafale de peste 80 km/h și ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza specială pentru municipiul București, valabilă până sâmbătă, ora 10:00. ANM anunță că valul de căldură va persista în Capitală, iar joi după-amiază sunt așteptate și vijelii puternice.
Furtunile lovesc Bucureștiul în plină caniculă. Rafale de peste 80 km/h și ploi torențiale
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Alexandra-Valentina Dumitru
06 aug. 2026, 10:25, Social
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Începând de joi, ora 10:00, până vineri, ora 09:00, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade. Noaptea va fi tropicală.

Joi după-amiaza se schimbă vremea în Capitală

După-amiaza, cerul va prezenta înnorări accentuate și vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50…70 km/h, iar cu o probabilitate mare, în intervalul orar 15:00-18:00, de peste 80 km/h. Sunt prognozate averse, cu cantități de apă de 5…15 l/mp, posibil peste 20 l/mp, și frecvente descărcări electrice.

De vineri, ora 09:00, până sâmbătă, ora 09:00, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va rămâne accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade. După-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificări ale vântului, cu viteze de 40…45 km/h, averse cu cantități de apă de 2…5 l/mp și descărcări electrice.

În intervalul de sâmbătă, ora 09:00, până duminică, ora 10:00, valul de căldură va continua să persiste, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade, iar cea minimă va fi de 18…20 de grade. După-amiaza și seara sunt prognozate averse, cu cantități de apă în jurul a 5 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de 40…50 km/h.

Pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale și instabilitate atmosferică de joi, ora 10:00, până duminică, ora 10:00.

Caniculă și furtuni

Iar de joi, ora 10:00, până vineri, ora 10:00, Capitala se va afla sub cod portocaliu pentru val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

Totodată, joi, în intervalul orar 12:00-23:00, va fi în vigoare un cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

Vineri, începând cu ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00, municipiul București se va afla sub cod galben pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

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