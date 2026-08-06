Explozie la o locuință din Argeș. O femeie a suferit arsuri grave

Trei echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat au intervenit în comuna Recea, satul Deagu de Sus, unde s-a produs o explozie la o locuință.

Din zona afectată, echipajele de pompieri au evacuat două butelii, pentru a elimina riscul producerii unor evenimente suplimentare.

În urma deflagrației a rezultat o victimă. Este vorba de o femeie care a suferit arsuri pe o suprafață extinsă a corpului.

Victima a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.