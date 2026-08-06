Ce se împarte de Schimbarea la Față a Domnului pentru sufletul celor adormiți

Schimbarea la Față a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Cu această ocazie, credincioșii obișnuiesc să împartă de pomană pentru sufletul celor adormiți.

Potrivit tradiției, se dau fructe de sezon sfințite, în special struguri, mere, prune și pepene, dar și colivă. Fiind o zi cu dezlegare la pește, deși se află în Postul Adormirii Maicii Domnului, multe persoane oferă și pachete cu preparate din pește și icre, alături de pâine, vin și alte alimente.

Obiceiul spune că toate alimentele trebuie duse mai întâi la biserică pentru a fi sfințite, apoi împărțite cu suflet curat. În unele zone ale țării, strugurii binecuvântați sunt numiți „coliva de struguri”, iar până la această dată exista credința că nu este bine să fie consumați.

În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Obrejenie sau Pobrijenie și marchează hotarul dintre vară și toamnă. Se spune că din această zi natura începe să-și schimbe înfățișarea, frunzele încep să se îngălbenească, iar păsările călătoare se pregătesc de plecare.

Totodată, tradiția îndeamnă ca până la Schimbarea la Față oamenii să se împace cu cei cu care s-au certat, considerând că această zi este un prilej de iertare și înnoire sufletească.