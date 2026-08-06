Sărbătoare mare pe 6 august. Ce este strict interzis să faci de Schimbarea la Față

Pe 6 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Schimbarea la Față a Domnului, una dintre cele 12 mari sărbători împărătești ale calendarului bisericesc. Tradiția populară impune o serie de interdicții stricte în această zi.

Schimbarea la Față a Domnului este prăznuită pe 6 august. Este una dintre cele 12 mari sărbători împărătești ale calendarului ortodox. Ziua amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a arătat transfigurat apostolilor Petru, Iacov și Ioan pe Muntele Tabor. Este marcată cu cruce roșie și are o încărcătură spirituală profundă pentru credincioși.

Ce este strict interzis pe 6 august

Tradiția populară spune că munca grea în gospodărie sau la câmp este interzisă în această zi. Credincioșii evită certurile, jignirile și purtarea ranchiunei față de cei apropiați. Se crede că neînțelegerile pornite pe 6 august pot aduce necazuri de durată.

Superstițiile populare merg mai departe. Se spune că nu este bine ca oamenii să se scalde în ape curgătoare în această zi. Dormitul afară este, de asemenea, evitat. De asemenea, spălatul pe cap este evitat, potrivit tradiției transmise din bătrâni. Ieșirea spre locuri neumblate este descurajată, din teama de a nu se rătăci cineva.

O credință veche spune că, dacă nu-și văd umbra capului la răsărit, riscă să nu apuce sfârșitul anului.

Ce este bine să faci de sărbătoare

Credincioșii merg la biserică și duc fructe de sezon pentru sfințire. Este singura zi din Postul Adormirii Maicii Domnului cu dezlegare la pește, vin și untdelemn. Oamenii aprind lumânări pentru cei adormiți și fac fapte bune.

Tot pe 6 august, tradiția spune că natura începe să se schimbe. Frunzele își schimbă culoarea, iar vremea din această zi ar putea prevesti cum va fi toamna.