Schimbarea la Față a Domnului: interdicția care te urmărește tot anul dacă n-o respecți

Schimbarea la Față a Domnului este sărbătorită pe 6 august de creștinii ortodocși. Este unul dintre marile praznice ale calendarului bisericesc și marchează, în tradiția populară, hotarul dintre vară și toamnă.

Tradiția populară spune că cearta este interzisă în această zi mare. Se crede că cel care se ceartă pe 6 august va trăi în scandal tot restul anului. De aceea, oamenii sunt sfătuiți să se împace cu cei cu care au avut neînțelegeri vechi. Sărbătoarea cere liniște sufletească, rugăciune și evitarea vorbelor grele sau a urii.

De ce nu ai voie să speli haine

Ziua de 6 august este considerată una mare și sfântă, iar muncile grele din gospodărie sunt interzise.

Spălatul, cusutul sau lucrul la câmp intră printre acestea.

Se credea că, din această zi, natura intră într-un ritm nou, iar apele se răcesc și iarba nu mai crește. Spălatul rufelor era văzut ca o încălcare a acestui ritm.

Alte interdicții populare

Fetele evitau să se pieptene sau să se spele pe cap, din teama că nu le va mai crește părul.

Se recomanda evitarea călătoriilor lungi, pentru a nu rătăci drumul.

Strugurii noi nu se mâncau înainte ca prima roadă să fie dusă la biserică pentru sfințire.