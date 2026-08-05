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Dezlegare la pește pe 6 august: Rețete simple și gustoase pentru sărbătoarea Schimbării la Față

Pe 6 august, de Schimbarea la Față, este dezlegare la pește, vin și untdelemn în Postul Adormirii Maicii Domnului. Iată trei rețete simple și gustoase pentru masa de sărbătoare.
Dezlegare la pește pe 6 august: Rețete simple și gustoase pentru sărbătoarea Schimbării la Față
Raluca Anna Veleanu
05 aug. 2026, 07:37, Cultură-Media
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Crapul la cuptor cu roșii și usturoi rămâne una dintre cele mai simple variante. Peștele se așază în tavă cu roșii cherry, felii de lămâie, ulei de măsline și usturoi pisat. Se coace la 180 de grade timp de 25-30 de minute.

Ciorba de pește acră cu zarzavat este o alegere consistentă pentru masa de prânz. Legumele se fierb, apoi se adaugă peștele și se acrește cu borș sau zeamă de lămâie. La final se presară verdeață proaspătă.

Peștele prăjit în crustă de mălai rămâne rețeta preferată pentru cei grăbiți. Bucățile se tăvălesc prin mălai și sare, apoi se prăjesc în ulei încins până devin aurii pe ambele părți.

Ce nu trebuie să uiți de sărbătoare

La biserică se duc struguri și roade pentru binecuvântare, potrivit tradiției. Se face pomană pentru cei trecuți în neființă, iar strugurii nu trebuie să lipsească de pe masă.

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