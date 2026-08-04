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Una dintre cele mai cunoscute clădiri din București intră în reabilitare după 100 de ani

Clădirea Teatrului Bulandra din centrul Bucureștiului, încadrată în clasa I de risc seismic și considerată una dintre bijuteriile arhitecturale ale Capitalei, va intra în reabilitare în urma unei investiții de aproape 100 de milioane de lei.
Una dintre cele mai cunoscute clădiri din București intră în reabilitare după 100 de ani
Foto: Primăria Capitalei
Cosmin Pirv
04 aug. 2026, 21:40, Cultură-Media
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Primăria Capitalei a anunțat că finanțarea este asigurată, că a fost finalizată licitația pentru proiectare și execuție și a fost desemnat constructorul. Lucrările, care vor dura 3 ani, vor începe după realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire.

Investiția se ridică la 98,6 milioane de lei, din care 90% vin de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Clădirea de pe Schitu Măgureanu nr. 1, care găzduiește Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” și spații aparținând Universității din București, are 100 de ani și este una dintre bijuteriile arhitecturale ale Capitalei. Aceasta este încadrată în clasa I de risc seismic.

Ce lucrări vor fi făcute

Lucrările vor presupune consolidare structurală, reparația și restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, modernizarea instalațiilor și introducerea soluțiilor pentru siguranță la incendiu, termoizolații, hidroizolații, demolări parțiale și înlocuirea tâmplăriei și instalarea unor echipamente eficiente energetic, cu impact asupra consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Primăria anunță că, în prezent, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are în lucru 14 clădiri rezidențiale și publice.

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