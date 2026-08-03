Mii de oameni călătoresc sute de kilometri doar ca să vadă același film. Explicația fenomenului

„Odiseea” este primul film realizat integral pe peliculă de 70 mm și în format IMAX, combinație care poate fi redată complet în doar 41 de cinematografe din întreaga lume, scrie Il Post. Potrivit directorului executiv al IMAX, Richard Gelfond, pasionații de cinema călătoresc deja dintr-o țară în alta, iar uneori chiar de pe un continent pe altul, doar pentru a vedea filmul exact așa cum l-a imaginat Christopher Nolan. Majoritatea acestor cinematografe se află în Statele Unite, în timp ce Europa are doar șase săli capabile să proiecteze filmul în formatul original.

Mii de kilometri pentru un singur film

Presa internațională a relatat numeroase cazuri de spectatori care au transformat vizionarea filmului într-o adevărată călătorie. Un american a condus aproape 500 de kilometri, și-a rezervat hotel și a urmărit filmul de două ori, descriind experiența drept „cinema în forma sa cea mai pură”. Un alt fan a zburat din Honduras până în Florida, iar un cinefil din Missouri a parcurs peste 1.400 de kilometri pentru aceeași experiență. În Australia, unde există un singur cinematograf compatibil cu acest format, la Melbourne, spectatorii vin inclusiv din Noua Zeelandă.

Praga a devenit noua destinație a cinefililor europeni

În Europa, unul dintre cele mai căutate cinematografe este Cinema City din Praga, care a devenit un adevărat punct de atracție pentru fanii lui Nolan. Cererea a fost atât de mare încât sala a ajuns să programeze cinci proiecții pe zi, inclusiv după miezul nopții. Potrivit organizatorilor, în doar câteva zile au venit spectatori din 15 țări europene, iar peste 22.000 de persoane au călătorit din afara Cehiei pentru a vedea filmul.

Și Italia are propriul „pelerinaj cinematografic”

Deși nu dispune de un cinematograf IMAX 70 mm, Italia are câteva săli capabile să proiecteze peliculă de 70 mm. Cea mai cunoscută este Arcadia din Melzo, lângă Milano. De la lansarea filmului, cinematograful a vândut peste 9.000 de bilete pentru proiecțiile în limba originală pe peliculă de 70 mm. Spectatorii au venit din toată Italia, dar și din Olanda, Austria, Elveția, Statele Unite și chiar Iran.

Un fenomen care ar putea schimba industria

Succesul filmului confirmă apariția unui nou tip de turism: cel dedicat experiențelor cinematografice premium. Deși reprezentanții IMAX spun că numărul sălilor compatibile va rămâne redus din cauza costurilor uriașe ale echipamentelor și proiectoarelor, interesul publicului arată că există spectatori dispuși să investească timp și bani pentru a vedea un film în condițiile în care a fost gândit de regizor. Pentru mulți dintre ei, vizionarea nu mai este doar o ieșire la cinema, ci o experiență pentru care merită să traverseze granițe.