„Spider-Man: Brand New Day”, debut istoric, cu încasări de 355 de milioane de dolari

Filmul cu Tom Holland în rolul principal a ratat la limită recordul stabilit în 2019 de „Avengers: Endgame”, care debutase cu încasări de 357 de milioane de dolari. Pe piețele externe, noua producție a obținut încă 572 de milioane de dolari, dintre care 121 de milioane numai în China.

În total, „Spider-Man: Brand New Day” (Spider-Man: O nouă zi) a încasat 927 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend, înregistrând al doilea cel mai bun debut global din istorie, după „Avengers: Endgame”, care depășise 1,2 miliarde de dolari.

Cifrele au fost anunțate duminică de Sony și reprezintă estimările studioului pentru primul weekend de la lansare, potrivit Associated Press.

Cel mai bun debut din istoria Sony

Filmul a avut un start record încă din prima zi, când a încasat 168 de milioane de dolari în SUA și Canada, peste cele 157 de milioane obținute de „Avengers: Endgame” în ziua lansării.

„Brand New Day” devine astfel cea mai de succes lansare din istoria studioului Sony Pictures, depășind performanța „Spider-Man: No Way Home”, care a debutat în decembrie 2021.

Criticii și publicul au primit favorabil noua producție. Filmul are un scor de 90% pe platforma de recenzii Rotten Tomatoes, nota „A” în sondajele CinemaScore și calificativul maxim pe PostTrak, serviciu care evaluează reacțiile spectatorilor.

Efectul „Spider-Man” asupra cinematografelor

Succesul noului „Spider-Man” a contribuit la cel mai mare weekend din istorie pentru cinematografele nord-americane, cu încasări totale estimate la aproximativ 430 de milioane de dolari.

Analiștii estimează că performanța filmului ar putea împinge încasările sezonului estival peste pragul de 4 miliarde de dolari și ar putea ridica încasările cinematografelor din America de Nord la peste 10 miliarde de dolari până la finalul anului.