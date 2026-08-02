„Spider-Man: Brand New Day”, debut istoric, cu încasări de 355 de milioane de dolari

Filmul cu Tom Holland în rolul principal a ratat la limită recordul stabilit în 2019 de „Avengers: Endgame”, care debutase cu încasări de 357 de milioane de dolari. Pe piețele externe, noua producție a obținut încă 572 de milioane de dolari, dintre care 121 de milioane numai în China.
În total, „Spider-Man: Brand New Day” (Spider-Man: O nouă zi) a încasat 927 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend, înregistrând al doilea cel mai bun debut global din istorie, după „Avengers: Endgame”, care depășise 1,2 miliarde de dolari.
Cifrele au fost anunțate duminică de Sony și reprezintă estimările studioului pentru primul weekend de la lansare, potrivit Associated Press.
Filmul a avut un start record încă din prima zi, când a încasat 168 de milioane de dolari în SUA și Canada, peste cele 157 de milioane obținute de „Avengers: Endgame” în ziua lansării.
„Brand New Day” devine astfel cea mai de succes lansare din istoria studioului Sony Pictures, depășind performanța „Spider-Man: No Way Home”, care a debutat în decembrie 2021.
Criticii și publicul au primit favorabil noua producție. Filmul are un scor de 90% pe platforma de recenzii Rotten Tomatoes, nota „A” în sondajele CinemaScore și calificativul maxim pe PostTrak, serviciu care evaluează reacțiile spectatorilor.
Succesul noului „Spider-Man” a contribuit la cel mai mare weekend din istorie pentru cinematografele nord-americane, cu încasări totale estimate la aproximativ 430 de milioane de dolari.
Analiștii estimează că performanța filmului ar putea împinge încasările sezonului estival peste pragul de 4 miliarde de dolari și ar putea ridica încasările cinematografelor din America de Nord la peste 10 miliarde de dolari până la finalul anului.