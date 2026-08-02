Campionatul Mondial de Surf Canin din California: zeci de câini s-au întrecut pe valuri

Competiția, aflată la cea de-a zecea ediție, a reunit aproximativ 20 de echipe formate din câini și stăpânii lor. Evenimentul, relatat duminică de Le Figaro, este considerat unul dintre cele mai cunoscute concursuri de surf pentru câini din lume.

Cum au fost evaluați concurenții

Participanții au concurat în funcție de talie, iar câștigătorii au fost desemnați în urma punctajelor acordate pentru stil, timpul petrecut pe placă, dificultatea valurilor și încrederea cu care au evoluat pe apă.

Au existat și probe speciale în tandem, în care doi câini sau un câine și stăpânul său au împărțit aceeași placă de surf.

Cel mai mic surfer din competiție

Printre vedetele competiției s-a numărat Rusty, un pinscher pitic din Huntington Beach. Stăpâna sa, Sophia, povestește că totul a început întâmplător, când l-a urcat pe placă pentru câteva fotografii.

„L-am dus la plajă, am luat placa de surf și m-am gândit să fac câteva poze. Nu mai voia să coboare. L-am pus pe un val și l-a surfat”, a spus aceasta.

Un alt concurent cu experiență a fost Iza, un buldog francez aflat la a cincea participare la Campionatul Mondial. Proprietarul său, David, spune că patrupeda a descoperit singură plăcerea pentru ocean, iar apoi a fost antrenată într-o piscină pentru a învăța să-și păstreze echilibrul înainte de a înfrunta valurile.

Un labrador retriever a dominat competiția

Tot în acest an s-a remarcat și Rippin Rosie, un labrador retriever în vârstă de cinci ani, care a câștigat categoria câinilor mari și proba de paddleboard.

Din cauza valurilor puternice, organizatorii au renunțat la premiul tradițional „Top Dog” și au acordat un trofeu special pentru „Spiritul surfingului”, câștigat tot de labradorul Rosie.

Pe lângă întrecerea sportivă, evenimentul a inclus o paradă de costume pentru câini, sesiuni de adopții și acțiuni caritabile dedicate organizațiilor pentru protecția animalelor.