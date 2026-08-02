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Excrementele pinguinilor, urmărite din spațiu timp de 30 de ani. Efectele schimbărilor climatice

Cercetătorii au folosit imagini din satelit colectate pe parcursul a trei decenii pentru a analiza culoarea excrementelor pinguinilor Adélie din Antarctica și au descoperit că schimbările climatice le modifică dieta și reduc șansele de supraviețuire ale puilor, potrivit unui studiu publicat în revista Current Biology.
Excrementele pinguinilor, urmărite din spațiu timp de 30 de ani. Efectele schimbărilor climatice
foto: pixabay
Laura Buciu
02 aug. 2026, 19:31, Life-Inedit
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Echipa de cercetare, formată din specialiști de la Universitatea Clemson, Universitatea California Santa Cruz, NASA și Universitatea Stony Brook, a analizat imagini satelitare din perioada 1984–2013 și a identificat modificări ale semnăturii spectrale a guano-ului, care indică tipul de hrană consumat de păsări.

Potrivit autorului principal al studiului, profesorul Casey Youngflesh, imaginile din satelit, combinate cu metode moderne de analiză geochimică și statistică, au permis monitorizarea dietei pinguinilor fără expediții repetate în Antarctica.

Cercetătorii au stabilit că excrementele cu o nuanță mai roz indică o dietă bazată pe krill, în timp ce cele mai deschise la culoare arată un consum mai mare de peștișori argintii, hrana preferată a pinguinilor Adélie, potrivit Science Focus.

Reducerea gheții marine, asociată cu scăderea consumului de pește

Analiza a arătat că reducerea gheții marine din Oceanul de Sud a fost asociată cu o creștere a consumului de krill și cu o scădere a consumului de pește. Schimbarea este importantă deoarece peștișorii argintii oferă mai multe calorii, iar puii hrăniți cu aceștia au șanse mai mari să supraviețuiască iernii antarctice.

Oamenii de știință explică faptul că diminuarea gheții marine afectează reproducerea peștișorilor argintii, care depind de această gheață pentru depunerea ouălor. În consecință, pinguinii sunt nevoiți să consume mai mult krill, o resursă mai puțin nutritivă și disputată și de alte specii, precum balenele și focile.

Impactul încălzirii globale

Autorii studiului avertizează că pinguinii Adélie reprezintă un indicator al stării ecosistemelor antarctice, iar modificările observate în dieta lor reflectă impactul încălzirii globale asupra lanțului trofic marin.

Potrivit cercetătorilor, după 2013, gheața marină din arealul speciei a continuat să se reducă, ceea ce sugerează că tendința de înlocuire a peștilor cu krill în alimentația pinguinilor va continua și în următorii ani.

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