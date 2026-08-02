Prima pagină » Life-Inedit » Asocierile alimentare care ajută organismul să absoarbă mai mulți nutrienți. Ce recomandă cercetătorii

Asocierile alimentare care ajută organismul să absoarbă mai mulți nutrienți. Ce recomandă cercetătorii

Modul în care sunt combinate alimentele poate influența semnificativ cantitatea de nutrienți pe care organismul o absoarbe, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri. Potrivit acestora, unele combinații alimentare cresc biodisponibilitatea vitaminelor și mineralelor, în timp ce altele limitează absorbția acestora.
Asocierile alimentare care ajută organismul să absoarbă mai mulți nutrienți. Ce recomandă cercetătorii
Laura Buciu
02 aug. 2026, 19:28, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oamenii de știință au analizat varza kale, considerată unul dintre cele mai bogate alimente în carotenoizi, vitamine și alți compuși benefici pentru sistemul imunitar și pentru reducerea riscului unor boli precum diabetul sau cancerul. Cercetătorii au constatat însă că organismul nu poate absorbi eficient acești nutrienți atunci când leguma este consumată singură.

„Carotenoizii sunt liposolubili și nu se dizolvă bine în mediul apos al tractului digestiv, ceea ce limitează absorbția lor”, explică profesoara Ruojie (Vanessa) Zhang, coordonatoare a studiului.

Soluția este simplă: asocierea legumelor cu o sursă de grăsimi sănătoase, potrivit Science Focus. Potrivit studiului, un dressing pe bază de ulei de măsline ajută la formarea unor structuri numite micele, care facilitează transportul carotenoizilor prin mucoasa intestinală și cresc semnificativ absorbția acestora. Același mecanism este valabil și pentru vitaminele A, D, E și K.

Roșiile și morcovii consumate cu ulei de măsline sau avocado favorizează absorbția licopenului

Cercetătorii oferă și alte exemple de combinații alimentare benefice. Roșiile și morcovii consumate cu ulei de măsline sau avocado favorizează absorbția licopenului, un antioxidant important. În același timp, adăugarea piperului negru în preparatele cu turmeric crește biodisponibilitatea curcuminei, datorită piperinei, care încetinește metabolizarea acestui compus.

Spanacul, sursă de fier când e asociat cu suc de lămâie

Și spanacul poate deveni o sursă mai bună de fier dacă este asociat cu alimente bogate în vitamina C, precum sucul de lămâie. Acidul ascorbic reduce efectul oxalaților, compuși care împiedică absorbția fierului, și îi crește solubilitatea în intestin.

Studiul arată că și modul de preparare influențează valoarea nutritivă a alimentelor. Gătirea ușoară poate elibera mai ușor compușii benefici din legume. În cazul morcovilor, consumul alături de grăsimi sănătoase poate crește de până la șase ori absorbția beta-carotenului, iar prepararea Temperatermică moderată îmbunătățește disponibilitatea licopenului din roșii.

Temperaturile ridicate distrug vitaminele B și C

Specialiștii avertizează însă că expunerea excesivă la temperaturi ridicate poate distruge vitamine sensibile la căldură, precum vitamina C și vitaminele din complexul B.

Concluzia cercetătorilor este că mici schimbări în modul de asociere și preparare a alimentelor pot crește semnificativ beneficiile unei diete sănătoase, fără a fi nevoie de suplimente alimentare.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
GSP.ro
Gheorghe Piperea, avertisment dur după evaluarea Fitch a economiei: „Dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, România intră în faliment”
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Cum ne putem detașa de grijile și stresul de zi cu zi când plecăm în vacanță. Andreea Oprea, psihoterapeută: „Să ne dăm voie, pentru o perioadă, să nu fim permanent în modul de rezolvare a problemelor”
Libertatea
Mihaela Bilic spune că acesta este fructul care ne face mai frumoși. Costă doar câțiva lei și este vedeta verii
CSID
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia