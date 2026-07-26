Avertisment pentru proprietarii de pisici și câini. Ce au descoperit cercetătorii

În 2022, un lot de embrioni de găină și rață care au murit înainte de eclozare a ajuns la un laborator veterinar din China pentru analize.

În țesutul cerebral al acestora, cercetătorii au identificat Acinetobacter baumannii, un agent patogen clasificat de Organizația Mondială a Sănătății drept „Prioritatea 1”, arată Science Alert.

Bacteria este cunoscută pentru focarele din secțiile de terapie intensivă, deoarece este rezistentă chiar și la antibioticele folosite ca ultimă soluție.

În ultimii ani, aceasta a început să fie recunoscută și ca agent patogen zoonotic, capabil să circule între animale și oameni.

Ce au descoperit cercetătorii despre animalele de fermă

De mult timp se crede că animalele de fermă ar putea contribui la răspândirea rezistenței la antibiotice în cazul superbacteriilor.

Totuși, în mod surprinzător, tulpinile izolate din păsările analizate nu prezentau o rezistență semnificativă la antibiotice.

Comparând aceste date genetice cu cele provenite de la oameni și animale de companie, precum pisici și câini, cercetătorii au descoperit că principala sursă de îngrijorare era mult mai aproape de oameni.

Ei au analizat date genetice provenite din 509 probe de A. baumannii recoltate de la animale din 17 țări și 33 de specii, de la berze albe din Polonia până la pisici, câini și cai tratați în clinici veterinare din Europa.

Aceste date au fost comparate cu mii de probe clinice umane din aceleași regiuni, precum și cu noile probe provenite de la păsări.

Rezultatele nu sunt liniștitoare pentru proprietarii de animale de companie

Folosind un sistem care clasifică tulpinile în așa-numite „clone internaționale” – aceleași linii genetice responsabile pentru focare în spitale din întreaga lume – echipa a constatat că mai multe dintre aceste clone, inclusiv una numită ST25, apăreau frecvent la animalele de companie.

Doar tulpina ST25 a fost identificată la nouă specii de animale, în special la pisici, câini și cai.

Bacteriile izolate de la aceste animale erau aproape identice din punct de vedere genetic cu tulpinile care infectau pacienți din spitalele aflate în apropiere, având o similaritate genomică de peste 99%, iar în unele cazuri de peste 99,5%.

În schimb, tulpinile identificate la animalele de fermă, păsări și animale sălbatice erau mult mai diferite, cu o similaritate de aproximativ 97-98% față de cele întâlnite la oameni.

Pisicile și câinii purtau inclusiv gene de rezistență la carbapeneme, antibiotice utilizate atunci când alte tratamente nu mai funcționează și interzise în creșterea animalelor de fermă. Aceste gene nu au fost identificate în niciuna dintre probele provenite de la animale de fermă, păsări sau animale sălbatice.

Totuși, cercetătorii subliniază că rezultatele nu înseamnă că un câine sau o pisică transmite automat această bacterie stăpânului.

Până în prezent, nu există dovezi directe că bacteria a trecut de la un anumit animal de companie la o anumită persoană. Studiul indică doar, pe baza asemănărilor genetice, că această transmitere este posibilă și ar putea avea loc de mai mult timp.