Războiul complică eforturile de protejare a faunei sălbatice din Iran. 86 de specii de animale, pe cale de dispariție

Din cauza războiului și a crizei economice, protejarea faunei sălbatice pe cale de dispariție din Iran este îngreunată, potrivit AP.

Reza Kiamarzi, medic veterinar, a decis să călătorească în munții din afara orașului său natal, Isfahan, din sudul Iranului. Călătoria sa a avut loc la câteva zile după ce SUA și Israelul au lansat un război împotriva Iranului.

Atacurile au coincis cu sezonul de reproducere al unor păsări

Bombardamentul din timpul războiului împotriva Iranului, de la începutul acestui an, a coincis cu sezonul de reproducere pentru șoimul dunetar și șoimul cu ceafă roșie Shaheen.

Războiul și o criză economică tot mai profundă adaugă provocări suplimentare pentru conservatorii care încearcă să păstreze fauna bogată, dar pe cale de dispariție, a Iranului. Ani de zile, aceștia s-au confruntat cu crizele climatice. Acestea amenință biodiversitatea fragilă a țării. De asemenea, s-au confruntat și cu presiunile economice, cauzate de decenii de sancțiuni internaționale.

Iranul se mândrește cu o diversitate uimitoare a vieții în gama sa largă de climate. Zonele nordice de-a lungul Mării Caspice sunt dens împădurite și umede. Coasta Golfului Persic este uscată și caldă. Între acestea, țara se întinde pe două lanțuri muntoase mari: Zagros și Alborz. Iranul se află într-un coridor critic și un punct de popas pentru păsările migratoare între Eurasia și Africa, conferind eforturilor de conservare o importanță internațională, potrivit sursei.

86 de specii de animale, în pericol de dispariție

Cel puțin 86 de specii de animale din țară sunt în pericol de dispariție. Printre acestea, se numără inclusiv ghepardul asiatic, cerbul lopătar persan, ursul brun, leopardul, ursul negru, onagrul persan, dropia și diverse păsări de pradă, potrivit unui raport din 2024 al Departamentului de Mediu din Iran.

„Este o mare întrebare cât timp mai putem noi și alte ONG-uri de conservare să continuăm să lucrăm. Așteptăm fiecare moment să vedem ce se întâmplă”, a declarat Iman Ebrahimi, fondatoarea unui grup de conservare.

Contrabandiștii au fost principala cauză a scăderii populațiilor de șoimi din Iran. Înainte de război, prăbușirea monedei iraniene, care și-a pierdut peste jumătate din valoare în ultimul an, a stimulat un comerț ilicit cu aceste păsări de vânătoare prețioase. Ele sunt vândute clienților din Golful Arab, care plătesc în valută străină valoroasă, mai arată sursa citată.

Zonele militare, locuri unde șoimii se reproduc pe timp de pace

În timp de pace, zonele militare au fost printre puținele locuri în care șoimii se pot reproduce în siguranță.

„Este o zonă sigură de care nimeni nu îndrăznește să se apropie, nici braconierii, nici contrabandiștii”, a spus Kiamarzi.

Expertul iranian în fauna sălbatică, Jamshid Parchizadeh, declară că se teme că atacurile aeriene americane și israeliene au afectat habitate esențiale pentru gheparzii pe cale de dispariție și alți prădători. Atacurile au vizat instalații militare în deșerturi și zone montane.

„Aceste lovituri în locuri îndepărtate provoacă degradarea habitatului. Cu siguranță, acest lucru provoacă poluarea apei și a solului, contaminarea solului și distrugerea învelișului terestru”, a spus el.

„Animalele părăsesc zona de frică”

„Bombardamentele perturbă fauna sălbatică pentru urși, leoparzi care trăiesc în munți. În final, aceste animale părăsesc pentru totdeauna zona respectivă de frică”, a adăugat Parchizadeh.

Din cauza războiului, accesul la zonele cheie pentru fauna sălbatică de pe insulele din Golful Persic a devenit aproape imposibil. În ciuda unui acord preliminar pentru a pune capăt războiului, SUA și Iranul au continuat să facă schimb de focuri în jurul zonei strategice. Aceasta găzduiește industriile petroliere și energetice esențiale ale Iranului, potrivit aceleiași surse.

Ebrahimi a subliniat că există rapoarte conform cărora o pată de petrol a ajuns în cel puțin un loc de pe mica insulă nelocuită Shidvar, un loc critic de reproducere pentru țestoase și zeci de mii de păsări.

Iranul, printre primele țări ce au format o agenție de protecție a mediului

Iranul a fost una dintre primele țări din lume care a format o agenție pentru protecția mediului. De asemenea, și-a înființat Departamentul de Mediu la un an după ce SUA și-au deschis propria agenție în 1970. Însă, restricțiile privind dezvoltarea în zonele protejate, care se află de obicei în zonele rurale mai sărace, au stârnit adesea tensiuni cu localnicii, mai arată sursa.