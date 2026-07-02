Mai multe animale maltratate au fost descoperite pe o plantație de canabis din Spania

În timpul unei operațiuni realizate de poliția din Spania marți, autoritățile au descoperit în sudul țării mai multe animale ținute în „condiții de igienă și sanitare foarte precare” , potrivit unui comunicat emis joi de Poliția Națională citat de AFP.

Animalele descoperite de autorități

Poliția a descoperit trei canguri wallaby, doi cerbi, trei viței și paisprezece câini.

Animalele „trăiau alături de cadavrele, unele aflate într-o stare avansată de descompunere, ale unui vițel, trei căprioare, doi câini și sute de găini cu care au fost hrăniți câinii”, a declarat poliția. Ancheta a fost lansată după ce s-au primit informații despre posibila existență a unei mari plantații de canabis în zona Castilia-La Mancha, potrivit sursei.

O scenă „neobișnuită”

Poliția a descris scena ca fiind „neobișnuită”. Autoritățile au descoperit canabis și căprioare care împărțeau grădina folosită de persoanele arestate și de copiii lor minori. Câinii și vițeii erau ținuți într-un țarc alăturat.

Potrivit poliției, cei care se ocupau de această proprietate „aruncau câinilor saci cu găini moarte, ca să se hrănească cu ei”.

1.000 de plante de canabis, confiscate

Aproape 1.000 de plante de canabis au fost, de asemenea, confiscate pe proprietate. Două persoane au fost arestate și sunt anchetate, printre altele, pentru cruzime față de animale. De asemenea, sunt anchetate și pentru punerea în pericol a sănătății publice, mai arată sursa.