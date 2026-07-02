Prima pagină » Știrile zilei » Mai multe animale maltratate au fost descoperite pe o plantație de canabis din Spania

Mai multe animale maltratate au fost descoperite pe o plantație de canabis din Spania

Aproximativ 20 de animale maltratate au fost descoperite de poliția din Spania, pe o proprietate dedicată cultivării canabisului. Animalele coexistau cu cadavrele altor animale aflate într-o stare avansată de descompunere.
Mai multe animale maltratate au fost descoperite pe o plantație de canabis din Spania
Sursa foto: X
Ioana Târziu
02 iul. 2026, 20:01, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În timpul unei operațiuni realizate de poliția din Spania marți, autoritățile au descoperit în sudul țării mai multe animale ținute în „condiții de igienă și sanitare foarte precare” , potrivit unui comunicat emis joi de Poliția Națională citat de AFP.

Animalele descoperite de autorități

Poliția a descoperit trei canguri wallaby, doi cerbi, trei viței și paisprezece câini.

Animalele „trăiau alături de cadavrele, unele aflate într-o stare avansată de descompunere, ale unui vițel, trei căprioare, doi câini și sute de găini cu care au fost hrăniți câinii”, a declarat poliția. Ancheta a fost lansată după ce s-au primit informații despre posibila existență a unei mari plantații de canabis în zona Castilia-La Mancha, potrivit sursei.

O scenă „neobișnuită”

Poliția a descris scena ca fiind „neobișnuită”. Autoritățile au descoperit canabis și căprioare care împărțeau grădina folosită de persoanele arestate și de copiii lor minori. Câinii și vițeii erau ținuți într-un țarc alăturat.

Potrivit poliției, cei care se ocupau de această proprietate „aruncau câinilor saci cu găini moarte, ca să se hrănească cu ei”.

1.000 de plante de canabis, confiscate

Aproape 1.000 de plante de canabis au fost, de asemenea, confiscate pe proprietate. Două persoane au fost arestate și sunt anchetate, printre altele, pentru cruzime față de animale. De asemenea, sunt anchetate și pentru punerea în pericol a sănătății publice, mai arată sursa.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da