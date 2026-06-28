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Studiu cu rezultat neașteptat: persoanele care îmbătrânesc trebuie să fumeze din ce în ce mai multă iarbă

Un studiu despre îmbătrânirea creierului a avut un rezultat neașteptat. Conform acestuia, un produs care se găsește în țigara de canabis ar putea să protejeze creierul. Concluzia este că persoanele care îmbătrânesc trebuie să fumeze din ce în ce mai multă iarbă.
Studiu cu rezultat neașteptat: persoanele care îmbătrânesc trebuie să fumeze din ce în ce mai multă iarbă
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Petru Mazilu
28 iun. 2026, 05:07, Ştiinţă-Sănătate
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Cercetările sugerează că persoanele care îmbătrânesc ar trebui să fumeze din ce în ce mai multă iarbă pe măsură ce anii trec. Potrivit Futurism, este vorba despre un studiu realizat de Institutul Salk care s-a concentrat pe un canabinoid numit canabinol. Acesta este un produs secundar al unui ingredient activ din iarbă responsabil pentru efectele sale psihoactive.

În experimentele care au folosit culturi de celule cerebrale umane și celule animale, cercetătorii au descoperit că produsul părea să protejeze neuronii împotriva stresului oxidativ, o formă de uzură biologică care duce la moartea celulară. Stresul oxidativ este considerat un factor critic în bolile neurodegenerative precum Alzheimer.

Fumatul de iarbă, pro și contra

Deși rezultatele studiului pot fi interpretate diferit, fumatul recreațional ar putea reduce șansele de a dezvolta demență și afecțiuni cognitive similare. În sprijinul concluziei vin alte studii cu rezultate asemănătoare sau care nu au depistat efecte negative provocate de fumat.

În schimb, și cercetări care sugerează că utilizarea excesivă de canabis poate înrăutăți memoria pe termen scurt. Mai grav, la adolescenții care fumează mult crește riscul de a fi diagnosticați cu tulburări bipolare și psihotice ulterior în viață.

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