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ANSVSA, recomandări pentru fermieri și stăpânii animalelor de companie cu ocazia valului de căldură

Vineri, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), i-a avertizat pe fermierii ce au animale să respecte măsurile necesare pentru siguranța acestora, în contextul valului de căldură anunțat în perioada următoare.
ANSVSA, recomandări pentru fermieri și stăpânii animalelor de companie cu ocazia valului de căldură
Sursa foto: Facebook/ANSVSA
Daiana Rob
19 iun. 2026, 10:03, Social
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ANSVSA recomandă ca fermierii să aibă adăposturi pentru ca animalele să fie protejate de expunerea la soare, să aibă apă proaspătă permanent, dar și furaje adecvate.

De asemenea, cei care au ferme mecanizate trebuie să verifice sistemele de adăpare, ventilație, furajare. Este indicat ca aceștia să aibă și echipamente de rezervă.

Pentru animalele crescute în spații deschise este indicat ca acestea să stea în zone umbrite și să aibă apă potabilă.

În cazul animalelor de tracțiune, este interzis ca fermierii să lucreze cu ele în intervalul orar 12:00–18:00, dacă temperatura la umbră depășește 25°C.

Reguli și în cazul animalelor de companie

Stăpânii care au animale de companie trebuie să le asigure adăpost, hrană și apă și să nu le lase în mașini parcate fără venilație.

Transporturile de animale trebuie să aibă condiții

Firmele ce transportă animale trebuie să verifice condițiile de microclimat din mijloacele de transport, să adapteze densitatea de încărcare la condițiile meteorologice și să dispună de planuri de urgență pentru situațiile neprevăzute.

„Perioadele cu temperaturi ridicate pot avea efecte semnificative asupra sănătății și bunăstării animalelor. Asigurarea apei, a zonelor umbrite și a unor condiții corespunzătoare de adăpostire și transport reprezintă măsuri esențiale pe care fiecare deținător trebuie să le adopte pentru a preveni apariția unor probleme grave”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Autoritatea transmite că monitorizează permanent respectarea normelor privind bunăstarea animalelor și recomandă deținătorilor să contacteze medicul veterinar ori de câte ori observă modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor.

Avertismentul vine pe fondul valului de căldură prognozat de ANM, care a transmis că în următoarele patru săptămâni ne așteaptă temperaturi mai ridicate decât cele normale, dar și ploi mai puține.

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