Temperaturile record din Japonia lovesc și animalele: trei lei au murit la o grădină zoologică

Trei lei au murit în ultimele zile la Grădina Zoologică Tama, situată în apropiere de Tokyo, iar primele investigații indică drept cauză probabilă șocul termic provocat de temperaturile extreme care afectează Japonia. Este pentru prima dată de la deschiderea secției dedicate leilor, în 1964, când instituția se confruntă cu un astfel de incident, potrivit publicației The Independent.

Cele trei femele, cu vârste de 3, 11 și 15 ani, au murit în perioada 28 iulie – 2 august. Examinările preliminare au evidențiat deshidratare severă și insuficiență multiplă de organe, însă autoritățile au precizat că rezultatele analizelor de laborator vor confirma cauza exactă a deceselor.

Mai mulți lei au avut nevoie de îngrijiri medicale

Problemele au început la mijlocul lunii iulie, odată cu intensificarea valului de căldură. Inițial, doi lei au prezentat lipsa poftei de mâncare, însă în doar câteva zile simptome similare au apărut la majoritatea animalelor din grup.

În total, zece dintre cei 16 lei ai grădinii zoologice au necesitat tratament, iar unii dintre ei nu s-au mai putut ridica în picioare.

Personalul a încercat să reducă efectele temperaturilor ridicate prin instalarea de ventilatoare, pulverizarea apei și administrarea de tratament veterinar. Pe măsură ce starea animalelor s-a agravat, conducerea grădinii zoologice a decis închiderea spațiului destinat leilor pentru vizitatori.

În prezent, o femelă și doi masculi continuă să fie monitorizați și tratați, fără ca reprezentanții instituției să poată preciza când va fi redeschis țarcul.

O vară fără precedent în Japonia

Decesele survin în contextul unei veri considerate excepționale de autoritățile japoneze. Agenția pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor a descris actualul val de căldură drept un „dezastru”, termen utilizat de regulă pentru cutremure sau taifunuri.

Mai multe regiuni ale țării au înregistrat temperaturi de peste 40 de grade Celsius timp de cinci zile consecutive, cea mai lungă perioadă de acest fel de la începutul măsurătorilor comparabile. În acest an, Agenția Meteorologică din Japonia a introdus chiar o nouă categorie pentru astfel de episoade extreme, denumită „zile cu căldură crudă”, destinată temperaturilor de peste 40 de grade Celsius.

La sfârșitul săptămânii trecute, temperaturile au ajuns la aproape 40 de grade în mai multe orașe, iar avertizările privind riscul de insolație au fost emise în 30 dintre cele 47 de prefecturi ale Japoniei.

Mii de oameni afectați de caniculă

Impactul valului de căldură se resimte și asupra populației. Datele autorităților japoneze arată că, într-o singură săptămână, aproape 18.600 de persoane au fost transportate la spital cu afecțiuni provocate de temperaturile ridicate, iar 45 de oameni și-au pierdut viața. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani.

Specialiștii explică faptul că leii sunt adaptați unor regiuni foarte calde din Africa și India, însă climatul din Japonia este caracterizat de o umiditate mult mai ridicată și de nopți tropicale, condiții care îngreunează răcirea organismului atât în cazul oamenilor, cât și al animalelor.

Fenomenul readuce în atenție efectele tot mai vizibile ale valurilor de căldură extreme, care afectează inclusiv grădinile zoologice și obligă instituțiile să adopte măsuri suplimentare pentru protejarea animalelor.