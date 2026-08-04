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Iranul a vrut să atace ținte din Ucraina dar a renunțat în ultimul moment. De ce s-au răzgândit iranienii

Iranul a pregătit o serie de atacuri asupra unor ținte din Ucraina dar a renunțat în ultimul moment. Iranienii s-au răzgândit după ce ucrainenii au prezentat scuze. Scandalul a pornit după ce ucrainenii au atacat din greșeală o navă iraniană aflată în Marea Caspică.
Iranul a vrut să atace ținte din Ucraina dar a renunțat în ultimul moment. De ce s-au răzgândit iranienii
sursă foto: Iranian Army Office via ZUMA Press Wire
Petru Mazilu
04 aug. 2026, 10:46, Politic
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Iranul s-a pregătit să atace Ucraina, dar a renunțat la idee după o scuză a ucrainenilor, potrivit LiveUkraine. Mohsen Rezaei, consilierul principal al liderului iranian, a declarat că se pregătea un atac asupra a trei ținte din Ucraina.

Asta ca răspuns la atacul asupra unei nave iraniene în Marea Caspică. Cu toate acestea, partea ucraineană ar fi recunoscut că atacul asupra navei a fost o greșeală, astfel încât atacul planificat a fost anulat, a susținut Rezaei.

El a adăugat că oricum, Ucraina „va trebui să plătească pentru atac”. Oficialii ucraineni nu au comentat încă declarația oficialului iranian.

Iranul și Ucraina, negocieri și cereri de despăgubiri

După ce Iranul a acuzat Ucraina că a atacat o navă comercială în Marea Caspică, ministrul de externe ucrainean, Andrii Sybiha, a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi. Ulterior, Araghchi a spus că nu dorește o escaladare, dar că daunele provocate de „atacul asupra cetățenilor sau intereselor” trebuie compensate.

Unele surse citate de New York Times au transmis că Iranul a luat în considerare un atac cu rachete asupra unuia dintre porturile Ucrainei. Sursele au confirmat că iranienii au renunțat la atac în urma discuțiilor diplomatice.

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