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Sute de animale de companie, salvate din incendiul din Atena, așteaptă să-și reîntâlnească stăpânii

Sasa, un cățeluș de rasă mixtă, vioi și cu urechi căzute, nu s-a întors acasă atunci când miercuri au fost ridicate ultimele bariere de izolare, în urma unui incendiu de pădure care a cuprins munții și zonele de coastă din apropierea Atenei.
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Final fericit pentru o „familie” de câini: opt animale au fost salvate de sub un mal de pământ
Daiana Rob
05 aug. 2026, 20:38, Știri externe
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Câțelul a fost unul dintre sutele de animale de companie și sălbatice salvate de voluntari în această săptămână în timpul incendiului, care a determinat numeroase evacuări, potrivit Associated Press. 

Incendiul, care la un moment dat ardea în cinci locații diferite, a distrus zeci de locuințe, afectând  și peste 100 de kilometri pătrați de teren.

A fost cea mai recentă scenă de distrugere din această vară toridă din Europa, în care incendiile de proporții au îngrijorat organizațiile de protecție a animalelor.

În orașul Megara, situat la 40 de kilometri vest de Atena, peste 280 de animale au fost salvate. Cei mai mulți au fost câini. Patrupezii, care sufereau din cauza căldurii toride și vântului puternic, au fost salvați de voluntarii locali, potrivit Elenei Dede, coordonatoarea operațiunii de salvare.

Adăpostiți într-o sală de sport

Cățelușa Sasa, dar și alți patrupezi au fost adăpostiți într-o sală de sport acoperită. Ei au fost băgați în cuști pliabile din sârmă și au primit mingiuțe de cauciuc cu care se puteau juca, dar și boluri metalice cu apă, pentru a-și potoli setea.

„Era o căldură insuportabilă, iar focul era extrem de agresiv. Își schimba direcția tot timpul”, a declarat Dede.

În Grecia, incendiul a pus salvatorii în fața unei probleme logistice: unde să returneze animalele strămutate, precum Sasa.

Autoritățile locale din Grecia sprijină la identificarea anunțurilor cu animale de companie dispărute și salvate, dar și la găsirea unor adăposturi temporare până la finalizarea procesului, potrivit Elenei Dede.

Cu toate acestea, câinii din adăpostul improvizat în baza sportivă sunt printre cei norocoși.

„A fost foarte greu pentru fiecare voluntar și pentru fiecare persoană implicată să supraviețuiască fumului și stresului”, a spus ea, vorbind despre operațiunea de scoatere a animalelor din zonele de incendiu.

„Nu voi uita niciodată animalele despre care știm că au fost lăsate în urmă. Sperăm doar că au reușit să fugă de flăcări și să se salveze”, spune Dede.

Eforturile de salvare ale animalelor, „eroice”

Richard Parr, directorul Centrului pentru Bunăstarea Animalelor Sălbatice din Marea Britanie, a descris aceste eforturi de salvare a animalelor depuse de pompieri și organizațiile caritabile locale drept „eroice”, dar a susținut că verile tot mai toride sporesc riscul cu care se confruntă milioane de animale.

„În prezent, prea des, aceste acțiuni sunt ad-hoc și responsabilitatea le revine persoanelor fizice și organizațiilor caritabile mici”, a spus el.

Potrivit acestuia, provocările sunt mari, descriind amploare lor drept „uriașă și complet disproporționată” din cauza numărului mare de animale din zonele afectate de incendii.

Organizația militează pentru înființarea unui serviciu dedicat de salvare a animalelor la nivelul Uniunii Europene și pentru alocarea de fonduri menite să rezolve această problemă.

De asemenea, directorul Centrului pentru Animale acuză că există o lipsă de resurse disponibile pentru a salva animalele din zonele de incendiu.

El a îndemnat, de asemenea, guvernele să ia în considerare înființarea unor „adăposturi împotriva incendiilor” pentru animale, cum ar fi iazuri și grămezi de pietre care ar putea oferi adăpost.

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