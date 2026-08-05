Fragmente ale unei drone Geran-2, descoperite în apropierea unui sat din Republica Moldova

Potrivit Poliției Republicii Moldova, în urma examinării preliminare a fragmentelor, a caracteristicilor constructive, a materialelor utilizate la fabricare, precum și a marcajelor identificate, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip Geran-2.

Poliția anunță că fragmentele sunt cercetate și ridicate pentru efectuarea expertizelor necesare.

Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției continuă investigațiile în acest caz.

Dronele Geran-2 sunt versiunea produsă în Rusia a dronelor iraniene Shahed-136. Folosite de armata rusă în războiul din Ucraina, acestea sunt drone kamikaze, capabile să parcurgă distanțe lungi și să lovească ținte la sol.