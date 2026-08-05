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SUA: Progresistul Abdul El-Sayed zguduie Partidul Democrat după victoria din Michigan

Aripa progresistă a Partidului Democrat a obținut miercuri o victorie importantă, după ce Abdul El-Sayed a câștigat nominalizarea partidului pentru Senatul SUA în statul Michigan.
SUA: Progresistul Abdul El-Sayed zguduie Partidul Democrat după victoria din Michigan
Iulian Moşneagu
05 aug. 2026, 20:42, Știri externe
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Abdul El-Sayed, medic de profesie, și-a construit campania în jurul sistemului de sănătate, economiei și opririi ajutorului militar necondiționat acordat Israelului, relatează Reuters.

El este primul progresist care a câștigat alegeri primare desfășurate la nivel statal într-un stat câștigat de Donald Trump în 2024.

În noiembrie, El-Sayed îl va înfrunta pe republicanul Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților.

El-Sayed câștigă la limită în Michigan

Alegerile primare din Michigan au fost considerate un test important pentru direcția Partidului Democrat. Cursa dintre El-Sayed și Haley Stevens, o democrată moderată susținută de conducerea partidului și de organizații pro-Israel, a fost mult mai strânsă decât indicau sondajele.

După numărarea a 99% din voturile estimate, El-Sayed avea 48,5%, iar Stevens 47,5%, potrivit Associated Press.

„Speranța mea este ca democrația noastră să nu mai fie niciodată la fel”, a declarat Abdul El-Sayed miercuri, în cadrul unei conferințe de presă. „De acum înainte, vom putea spune întotdeauna: «Nu, aceasta este democrația poporului și ne va aparține întotdeauna»”.

Rezultatul ar putea intensifica dezbaterea din Partidul Democrat privind populismul economic, campaniile împotriva conducerii tradiționale și poziția partidului față de Israel.

Liderii democrați și-au împărțit sprijinul între cei doi candidați. Senatorii progresiști Bernie Sanders și Elizabeth Warren l-au susținut pe El-Sayed. Haley Stevens a primit sprijinul liderului democraților din Senat, Chuck Schumer, și al guvernatoarei statului Michigan, Gretchen Whitmer.

Michigan este esențial pentru șansele democraților de a recâștiga majoritatea în Senat. O înfrângere în acest stat ar face obiectivul aproape imposibil.

Chiar dacă ar păstra mandatele din Michigan și Georgia, democrații ar mai trebui să câștige cel puțin patru locuri deținute de republicani. Cel puțin două dintre acestea se află în state în care Trump a câștigat cu o diferență de peste zece puncte procentuale.

Trump și republicanii îl atacă pe candidatul democrat

Republicanii l-au atacat imediat pe candidatul democrat, prezentându-l drept „periculos” și „radical” în reclame online.

„Vești excelente pentru Partidul Republican. El-Sayed, un comunist ratat care îi urăște pe evrei și Israelul, este câștigătorul estimat al cursei sale cu socialista”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Mike Rogers a afirmat că alegătorii vor avea de ales în noiembrie între „bun-simț și nebunie totală”.

El-Sayed l-a acuzat pe Rogers că este un executant al lui Trump și a spus că republicanii încearcă să se folosească de religia și de numele său, Abdulrahman Mohamed El-Sayed, pentru a-i speria pe alegători.

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