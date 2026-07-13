Peste 100 de pisici salvate în Sectorul 2. Imagini cu animalele surprinse de salvatori

Polițiștii au descins la adresa unei femei din Sectorul 2 pentru control, în urma unei sesizări.

„În cadrul activităților desfășurate, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor, sprijiniți de reprezentanți ai ASPA, precum și reprezentanții unor organizații neguvernamentale au efectuat verificări la o adresă din Sectorul 2, au fost identificate 84 de exemplare feline, preluate și transportate către mai multe cabinete veterinare”, potrivit DGPMB.

De asemenea, polițiștii au realizat un alt control, tot în Sectorul 2, într-un imobil aflat în construcție unde se aflau 40 de pisici.

Felinele au fost preluate și transportate la mai multe unități medicale veterinare, de specialitate, în vederea evaluării stării de sănătate și acordării îngrijirilor necesare, potrivit DGPMB.

Serviciul pentru protecția animalelor din cadrul DGPMB continuă verificările pentru stabilirea măsurilor legale.

Polițiștii le recomandă deținătorilor de animale să le asigure condiții corespunzătoare pentru acestea prin asigurarea hranei, apei, adăpostului, îngrijirii medical-veterinare și a unui mediu adecvat nevoilor specifice fiecărui animal.

„Totodată, reamintim că Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor stabilește obligația proprietarilor și deținătorilor de a asigura protecția și bunăstarea animalelor, fiind interzise orice acte de cruzime sau rele tratamente față de acestea. Nerespectarea prevederilor legale poate atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz”, informează DGPMB.

Dacă oamenii cunosc situații în care animalele sunt chinuite, abandonate sau deținute în condiții precare, polițiștii îi îndeamnă să sesizeze situația la cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze la 112, când există un pericol iminent pentru viața sau integritatea animalelor.