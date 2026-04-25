Haine și parfumuri de contrabandă, evaluate la peste 12.000 de lei, confiscate de polițiști în Sectorul 2

„Din materialul probator administrat în cauză a rezultat faptul că, în cursul lunii aprilie 2026, mai mulți cetățeni străini ar fi expus spre vânzare, într-un complex comercial din Sectorul 2, produse de îmbrăcăminte și parfumerie purtând însemnele unor mărci protejate pe teritoriul României, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute”, informează Poliția Municipiului București.

Vineri, polițiștii au făcut percheziții la 14 adrese din Capitală, iar 14 persoane au fost duse la sediul poliției pentru audieri.

„În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, polițiștii au identificat și ridicat aproximativ 50.000 de articole de îmbrăcăminte și produse de parfumerie, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 12.550.000 de lei. De asemenea, a fost ridicată suma de 62.000 de lei, identificată la un stand din cadrul complexului comercial”, informează Poliția Municipiului București.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație de produse contrafăcute.