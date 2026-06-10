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Mașini dezmembrate ilegal, deșeuri incendiate, în județul Buzău. În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii au găsit aproape 50 de vehicule

Polițiștii buzoieni au descins, în cadrul operațiunii naționale JUPITER, la o firmă dintr-o localitate din județ unde erau dezmembrate autovehicule în mod neautorizat. Reprezentanții societății sunt cercetați penal pentru activitatea neautorizată, dar și pentru că au incendiat deșeurile rezultate din dezmembrarea mașinilor.
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Laurentiu Marinov
10 iun. 2026, 12:08, Social
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În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii de la IPJ Buzău, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Cochirleanca din județul Buzău, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor la regimul deșeurilor.

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„Din cercetări a reieșit că 4 reprezentanți ai unei societăți comerciale, o femeie și 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, din Cochirleanca, ar fi efectuat activități de dezmembrări de autovehicule în mod neautorizat, context în care piesele mașinilor ar fi fost depozitate necorespunzător, iar deșeurile rezultate din această activitate ar fi fost incendiate”, a transmis IPJ Buzău.

49 de autovehicule în diferite stadii de dezmembrare

Polițiștii au precizat că în urma perchezițiilor derulate marți, au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 49 de autovehicule în diferite stadii de dezmembrare și aproximativ 15.000 de kilograme de componente și piese auto, provenite din dezmembrări.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de eliminarea, deținerea, păstrare deșeurilor în afara spațiilor autorizate și incendierea oricărui tip de deșeu, substanță sau obiect, în vederea documentării întregii activități infracționale.

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