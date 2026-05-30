Rareș Hopincă: Lenea mă enervează cel mai tare în administrația locală (VIDEO)

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, vorbește într-un interviu „Ping Pong" pentru Mediafax despre administrația locală, politicienii pe care nu i-ar vota niciodată și problemele care îl deranjează cel mai mult în sistemul public. Edilul spune că lenea și tendința de a intra într-o zonă de confort afectează administrația românească.
Iñaki Bratosin
30 mai 2026, 14:41, Politic
Primarul Sectorului 2 vorbește despre administrație, educație și politică, explicând de ce crede că un om corect trebuie să aibă atât competență, cât și bun-simț. Acesta a dezvăluit ce personalități istorice admiră, ce lecturi consideră utile pentru orice administrator public și de asemenea spune că sistemul de învățământ din Sectorul 2 funcționează cel mai bine din țară.

Reporter: Numele complet.
Rareș Hopincă: Rareș Hopincă.
Reporter: Studii și funcția actuală.
Rareș Hopincă: Facultatea de Filozofie, primarul Sectorului 2.

Ce îl deranjează în administrația locală

Reporter: Numiți trei politicieni pe care îi admirați.

Rareș Hopincă: Tony Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii, Churchill, fostul prim-ministru al Marii Britanii din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Reporter: Un mit despre primari care vă deranjează.

Rareș Hopincă: Că toți sunt la fel.

Reporter: Ce vă enervează cel mai tare în administrația locală românească?

Rareș Hopincă: Lenea și faptul că există o tendință de a intra într-o zonă de confort din care se iese foarte greu.

„Nu aș vota extremiști”

Reporter: Dacă Bucureștiul și sectoarele lui ar fi un serial pe Netflix, ce nume ar avea Sectorul 2?

Rareș Hopincă: Outlander, pentru că uneori pare, în anumite zone, că te întorci în timp, dar se va schimba asta.

Reporter: Numiți trei politicieni pe care nu i-ați vota niciodată.

Rareș Hopincă: Nu aș vota extremiști, n-aș vota homofobi, nu aș vota oameni care mint și care se hrănesc politic din scandal.

Reporter: Ce funcționează în Sectorul 2 mai bine decât cred majoritatea bucureștenilor?

„Platon și Aristotel ar fi de folos”

Rareș Hopincă: Cred că sistemul de învățământ funcționează cel mai bine din țară, în Sectorul 2.

Reporter: Ce carte ar trebui să fie lectura obligatorie pentru orice administrator public?

Rareș Hopincă: Nu este o carte, sunt multe cărți și, în afara celor tehnice, cred că sunt niște lecturi obligatorii și aș începe cu filosofia antică. Platon și Aristotel ar fi de mare folos.

Reporter: Cum convingeți în 20 de secunde un tânăr că nu toți primarii sunt la fel?

Despre politicienii „blocați” pe rețelele sociale

Rareș Hopincă: La fel cum nu toți tinerii, nu toți colegii, nu toți prietenii sunt la fel. Unii sunt buni, unii sunt răi, unii spun adevărul, alții mint. Așa sunt și primarii. Unii sunt mai buni, alții sunt mai puțin buni, dar trebuie să aibă fiecare capacitatea lui de analiză, cu mintea proprie.

Reporter: Ați blocat vreun politician pe rețelele sociale? Dacă da, pe cine?

Rareș Hopincă: Da. Pe cei care mint, pe cei care fac scandal, pe cei care se hrănesc din răul altora.

Reporter: Ce sfat i-ați da unui tânăr care vrea să intre în administrația publică?

Rareș Hopincă: Să muncească, să își dorească lucrul ăsta și să fie perseverent, pentru că lucrurile s-ar putea să nu-i iasă din prima sau s-ar putea să nu-i iasă așa cum își imaginează ori își dorește. Dar dacă perseverezi, dacă muncești, dacă ești harnic, dacă ai inspirație, poți să faci ce îți propui, cu siguranță.

Competență și bun-simț

Reporter: Dacă ați fi TikToker pentru o zi, ce clip ați face prima dată?

Rareș Hopincă: Pot să spun ce n-aș face. Nu aș face pseudo-testări antidrog în fața camerelor de luat vederi doar ca să atrag atenția, nu aș face trendurile extrem de populare, mă refer la mine ca primar, doar ca să atrag atenția, ci eu, ca personalitate, sunt un om mai sobru, ceva mai serios și îmi place ca lucrurile pe care le fac să aibă consistență. Deci aș încerca să fac lucruri consistente care să aducă plus valoare celor care se uită.

Reporter: Ce apreciați mai mult la un om: competența sau bunul-simț?

Rareș Hopincă: Ambele. Nu se poate una fără alta, pentru că, să fii un om corect, trebuie să fii și competent, trebuie să ai și bun-simț, trebuie să fii și educat, trebuie să fii și politic. Deci cred mai mult în echilibru. Trebuie să avem câte puțin din fiecare ca să fii un om integru.

Ce vrea să lase în urma mandatului

Reporter: Alături de ce personalitate din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?

Rareș Hopincă: Churchill.

Reporter: Dacă administrația publică românească ar fi un restaurant, ce fel de mâncare ar servi cel mai des?

Rareș Hopincă: E foarte greu, dar suntem lângă Obor, deci mici.

Reporter: Ce vreți ca locuitorii Sectorului 2 să spună despre dumneavoastră peste patru ani?

Rareș Hopincă: Că am schimbat lucrurile în sector și că am adus sectorul în secolul 21.

