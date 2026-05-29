Ministrul Apărării: nu a fost un eșec al armatei, a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le are

Declarațiile au fost făcute vineri, la Galați, acolo unde președintele României și miniștrii interimari ai Apărării și de Interne au făcut o vizită.

„Nu a fost un eșec al armatei, pentru că armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani”, a spus Miruță.

Ministrul interimar a explicat de ce nu a putut fi interceptată înainte să ajungă într-o zonă urbană.

„Pentru că a avut o parcurgere în spațul aerian românesc patru minute, pentru că avioanele de vânătoare nu au avut scenariu să angreneze o astfel de dronă, fără a exista riscuri în municipiul Galați și pentru că capabilități concrete de apărare antidronă nu sunt suficiente în armata română.

Tocmai de aceea facem un astfel de proiect de înzestrare”, a declarat Radu Miruță.

Demnitarul a adăugat că cel mai bun răspuns care poate fi dat rușilor în urma incidentului de la Galați este înzestrarea armatei române prin Programul SAFE.

„Se vor semna 8 proiecte pentru cele mai moderne capabilități de înzestrare, de apărare antidronă existente astăzi în lume. Eu nu pot să vă răspund de ce a fost nevoie înainte să fiu eu ministru”, a precizat Radu Miruță.

O dronă care a trecut granița a lovit un bloc din centrul orașului Galați. Aceasta a provocat o gaură de mari dimensiuni în tavanul apartamentului de la ultimul etaj. În momentul impactului, în interior se aflau două persoane, mamă și fiu.

Victimele au supraviețuit deoarece impactul s-a produs în holul apartamentului. Dacă ar fi lovit dormitorul, urmările ar fi fost mult mai grave, estimează specialiștii.

