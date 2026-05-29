Prima pagină » Apărare » Ministrul Apărării: nu a fost un eșec al armatei, a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le are

Ministrul Apărării: nu a fost un eșec al armatei, a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le are

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că incidentul de la Galați nu a fost un eșec al armatei. A făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani, a spus Miruță.
Nicușor Dan, huiduit la Galați după atacul cu dronă rusească: „Avem patru proiecte”. Întrebat despre protecția oamenilor, a invocat lipsa echipamentelor anti-dronă
Nicușor Dan, huiduit la Galați după atacul cu dronă rusească: „Avem patru proiecte”. Întrebat despre protecția oamenilor, a invocat lipsa echipamentelor anti-dronă
Putin vrea ca Rusia vrea să facă anchetă pe drona de la Galați, crede că e a Ucrainei. Anunțul președintelui rus
Putin vrea ca Rusia vrea să facă anchetă pe drona de la Galați, crede că e a Ucrainei. Anunțul președintelui rus
Nicușor Dan a vizitat victimele atacului cu drone de la Galați
Nicușor Dan a vizitat victimele atacului cu drone de la Galați
Nicușor Dan explică traiectoria dronei și absența lui Bolojan
Nicușor Dan explică traiectoria dronei și absența lui Bolojan
Ambasadorul Rusiei, chemat de urgență la MAE. România închide Consulatul de la Constanța și expulzează consulul general
Ambasadorul Rusiei, chemat de urgență la MAE. România închide Consulatul de la Constanța și expulzează consulul general
Petru Mazilu
29 mai 2026, 19:09, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarațiile au fost făcute vineri, la Galați, acolo unde președintele României și miniștrii interimari ai Apărării și de Interne au făcut o vizită.

„Nu a fost un eșec al armatei, pentru că armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani”, a spus Miruță.
Ministrul interimar a explicat de ce nu a putut fi interceptată înainte să ajungă într-o zonă urbană.

„Pentru că a avut o parcurgere în spațul aerian românesc patru minute, pentru că avioanele de vânătoare nu au avut scenariu să angreneze o astfel de dronă, fără a exista riscuri în municipiul Galați și pentru că capabilități concrete de apărare antidronă nu sunt suficiente în armata română.

Tocmai de aceea facem un astfel de proiect de înzestrare”, a declarat Radu Miruță.

Demnitarul a adăugat că cel mai bun răspuns care poate fi dat rușilor în urma incidentului de la Galați este înzestrarea armatei române prin Programul SAFE.

„Se vor semna 8 proiecte pentru cele mai moderne capabilități de înzestrare, de apărare antidronă existente astăzi în lume. Eu nu pot să vă răspund de ce a fost nevoie înainte să fiu eu ministru”, a precizat Radu Miruță.

O dronă care a trecut granița a lovit un bloc din centrul orașului Galați. Aceasta a provocat o gaură de mari dimensiuni în tavanul apartamentului de la ultimul etaj. În momentul impactului, în interior se aflau două persoane, mamă și fiu.

Victimele au supraviețuit deoarece impactul s-a produs în holul apartamentului. Dacă ar fi lovit dormitorul, urmările ar fi fost mult mai grave, estimează specialiștii.

Sursa Digi 24

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Ce spune Putin despre drona căzută peste blocul din Galați. Președintele rus a reacționat dur!
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Ce se întâmplă când un copil devine ținta unei dezbateri naționale. Psihologul Radu Leca, despre trauma Ilincăi, eleva care a plâns în fața ministrului Educației: „Rușinea publică poate lăsa urme profunde”
Libertatea
Trucul pentru a prepara cel mai cremos și gustos piure de cartofi! Secretul unui bucătar celebru
CSID
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia