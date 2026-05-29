Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, huiduit la Galați după atacul cu dronă rusească: „Avem patru proiecte”. Întrebat despre protecția oamenilor, a invocat lipsa echipamentelor anti-dronă

Nicușor Dan, huiduit la Galați după atacul cu dronă rusească: „Avem patru proiecte”. Întrebat despre protecția oamenilor, a invocat lipsa echipamentelor anti-dronă

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit la Galați după ce a vizitat blocul avariat de o dronă rusească. Întrebat de jurnaliști când vor fi protejați locuitorii din Galați și Tulcea, șeful statului a vorbit despre „patru proiecte” pentru combaterea dronelor și despre lipsa echipamentelor anti-dronă la nivel european.
Ministrul Apărării: nu a fost un eșec al armatei, a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le are
Ministrul Apărării: nu a fost un eșec al armatei, a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le are
Putin vrea ca Rusia vrea să facă anchetă pe drona de la Galați, crede că e a Ucrainei. Anunțul președintelui rus
Putin vrea ca Rusia vrea să facă anchetă pe drona de la Galați, crede că e a Ucrainei. Anunțul președintelui rus
Nicușor Dan a vizitat victimele atacului cu drone de la Galați
Nicușor Dan a vizitat victimele atacului cu drone de la Galați
Nicușor Dan explică traiectoria dronei și absența lui Bolojan
Nicușor Dan explică traiectoria dronei și absența lui Bolojan
Ambasadorul Rusiei, chemat de urgență la MAE. România închide Consulatul de la Constanța și expulzează consulul general
Ambasadorul Rusiei, chemat de urgență la MAE. România închide Consulatul de la Constanța și expulzează consulul general
Andrei Rachieru
29 mai 2026, 19:10, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la Galați, după vizita la blocul afectat de explozia provocată de o dronă rusească, că România încearcă să accelereze dezvoltarea unor capabilități de apărare anti-dronă, însă a admis că există o lipsă de astfel de echipamente în întreaga Europă.

Întrebat de jurnaliști ce le transmite gălățenilor aflați la al doilea incident de acest tip și când vor putea fi protejați, președintele a susținut că interceptarea dronelor cu avioane „este metoda cea mai puțin optimă” și a invocat existența unor proiecte aflate în derulare.

„În momentul de față noi avem patru proiecte care încearcă să adreseze problema asta”, a afirmat Nicușor Dan.

La insistențele reporterilor, care au remarcat că peste 30 de drone au intrat până acum pe teritoriul României, președintele a răspuns că deficitul de sisteme anti-dronă este o problemă la nivel continental.

„Este o lipsă de astfel de echipamente pe tot continentul. O să vedeți răspunsul în săptămânile următoare”, a spus șeful statului.

Momentul a fost marcat de reacții ostile din partea unor persoane aflate în zonă, care l-au huiduit pe președinte în timpul declarațiilor.

Întrebat care este răspunsul României față de Rusia după noul incident, Nicușor Dan a indicat măsura diplomatică anunțată anterior de autorități.

„Excluderea consulului și închiderea consulatului este un mesaj într-o ierarhie diplomatică, proporțional cu ce s-a întâmplat azi”, a declarat acesta.

Președintele a reiterat că responsabilitatea pentru incident aparține Rusiei și a îndemnat populația din zonele aflate în apropierea graniței să respecte mesajele de avertizare transmise prin sistemele de urgență.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Ce spune Putin despre drona căzută peste blocul din Galați. Președintele rus a reacționat dur!
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Ce se întâmplă când un copil devine ținta unei dezbateri naționale. Psihologul Radu Leca, despre trauma Ilincăi, eleva care a plâns în fața ministrului Educației: „Rușinea publică poate lăsa urme profunde”
Libertatea
Trucul pentru a prepara cel mai cremos și gustos piure de cartofi! Secretul unui bucătar celebru
CSID
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia