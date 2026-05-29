Nicușor Dan, huiduit la Galați după atacul cu dronă rusească: „Avem patru proiecte”. Întrebat despre protecția oamenilor, a invocat lipsa echipamentelor anti-dronă

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la Galați, după vizita la blocul afectat de explozia provocată de o dronă rusească, că România încearcă să accelereze dezvoltarea unor capabilități de apărare anti-dronă, însă a admis că există o lipsă de astfel de echipamente în întreaga Europă.

Întrebat de jurnaliști ce le transmite gălățenilor aflați la al doilea incident de acest tip și când vor putea fi protejați, președintele a susținut că interceptarea dronelor cu avioane „este metoda cea mai puțin optimă” și a invocat existența unor proiecte aflate în derulare.

„În momentul de față noi avem patru proiecte care încearcă să adreseze problema asta”, a afirmat Nicușor Dan.

La insistențele reporterilor, care au remarcat că peste 30 de drone au intrat până acum pe teritoriul României, președintele a răspuns că deficitul de sisteme anti-dronă este o problemă la nivel continental.

„Este o lipsă de astfel de echipamente pe tot continentul. O să vedeți răspunsul în săptămânile următoare”, a spus șeful statului.

Momentul a fost marcat de reacții ostile din partea unor persoane aflate în zonă, care l-au huiduit pe președinte în timpul declarațiilor.

Întrebat care este răspunsul României față de Rusia după noul incident, Nicușor Dan a indicat măsura diplomatică anunțată anterior de autorități.

„Excluderea consulului și închiderea consulatului este un mesaj într-o ierarhie diplomatică, proporțional cu ce s-a întâmplat azi”, a declarat acesta.

Președintele a reiterat că responsabilitatea pentru incident aparține Rusiei și a îndemnat populația din zonele aflate în apropierea graniței să respecte mesajele de avertizare transmise prin sistemele de urgență.