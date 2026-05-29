Darău: România pregătește investiții de sute de milioane de euro în drone și sisteme anti-dronă după incidentul de la Galați

„România nu este dezarmată și chiar e în curs de întărire. Continuăm investițiile, consolidăm parteneriatele și răspundem ferm și coordonat la o realitate de securitate care nu trebuie ignorată”, a transmis Darău după ședința CSAT convocată în urma incidentului.

Potrivit ministrului, întreaga responsabilitate pentru explozia dronei aparține Rusiei, poziție susținută și la cel mai înalt nivel al statului.

„O mamă și copilul ei au fost răniți. Știm că starea lor este stabilă. Gândurile mele bune se îndreaptă către ei și către toți cei care au trecut prin momente de panică și teamă”, a declarat ministrul.

Darău a precizat că România va avea în derulare proiecte de sute de milioane de euro pentru drone și sisteme anti-dronă, inclusiv prin programul european SAFE, care prevede ca minimum 50% din producție să rămână pe teritoriul național.

„Companiile românești sunt deja implicate în proiecte europene și naționale de achiziție și dezvoltare aflate în derulare. Pacea nu vine din neputință. Vine din capacitatea de a te apăra”, a afirmat ministrul.

El a invocat exemplele Finlandei, Poloniei și statelor baltice, despre care spune că au înțeles necesitatea consolidării capacităților de apărare în actualul context de securitate regională.