Ambasadorul Rusiei, chemat de urgență la MAE. România închide Consulatul de la Constanța și expulzează consulul general

România a făcut vineri unul dintre cele mai ferme demersuri diplomatice din ultimii ani în relația cu Federația Rusă, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).
Andrei Rachieru
29 mai 2026, 17:37, Politic
La scurt timp după reuniune, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat de autoritățile române și informat cu privire la o serie de măsuri cu impact major asupra prezenței diplomatice ruse în România.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România nu va mai permite funcționarea Consulatului General al Federației Ruse la Constanța. Totodată, Consulul General al Federației Ruse a fost declarat persona non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României.

„A fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea Consulatului General al Federației Ruse la Constanța. Am declarat persona non grata Consulul General al Federației Ruse în România și are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României”, a declarat șefa diplomației române, referindu-se la întâlnirea avută cu ambasadorul rus.

Mesajul transmis de București vine într-un context de tensiuni sporite generate de acțiunile Federației Ruse în regiune.

Oana Țoiu a subliniat că România condamnă în continuare „gesturile nesăbuite ale Federației Ruse” și susține accelerarea unui nou pachet de sancțiuni la nivelul Uniunii Europene.

Autoritățile române au intensificat consultările cu aliații din NATO și cu partenerii europeni

Potrivit ministrului de Externe, pe parcursul zilei au avut loc discuții cu omologi din statele aliate, iar mesajele de solidaritate primite au reconfirmat angajamentul comun pentru apărarea flancului estic.

„Vom continua consultările în format aliat”, a afirmat Oana Țoiu, precizând că România urmărește consolidarea capacităților de descurajare și apărare la Marea Neagră, pe Dunăre și de-a lungul întregului flanc estic al NATO.

Șefa diplomației a amintit că România deține cea mai lungă frontieră cu zona afectată de războiul din Ucraina, ceea ce transformă țara într-un actor esențial pentru securitatea regională.

În acest context, Guvernul și Ministerul Apărării accelerează programele de înzestrare a Armatei Române, în paralel cu discuțiile purtate la nivel aliat privind suplimentarea măsurilor de apărare.

La finalul declarației, ministrul de Externe a transmis un mesaj de susținere pentru locuitorii din Galați, afectați de evenimentele din ultimele ore, și a dat asigurări că autoritățile fac tot ceea ce este necesar pentru întărirea securității naționale.

„Mulțumim partenerilor și aliaților noștri că ne sunt alături”, a conchis Oana Țoiu.

