Ambasadorul SUA în Ucraina demisionează după mai puțin de un an în funcție

Ambasadoarea interimară a SUA în Ucraina se va retrage din funcție după mai puțin de un an, a anunțat Departamentul de Stat, pe fondul unei perioade de acalmie a eforturilor mediate de SUA de a obține un armistițiu și de a pune capăt invaziei Rusiei.
Laurentiu Marinov
29 apr. 2026, 09:57, Știri externe

Ambasadoarea Julie Davis era frustrată de lipsa de sprijin a președintelui Donald Trump pentru Ucraina, a relatat Financial Times, citând surse anonime. Departamentul de Stat a negat existența unor astfel de dezacorduri și a anunțat că se retrage, potrivit The Guardian.

Trump a făcut presiuni asupra Kievului pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia, spunând că țara ar putea ceda teritoriu pentru a asigura un acord. Președintele nu a reușit până acum să pună capăt războiului prin discuții de încetare a focului, care au stagnat în mare parte, Washingtonul concentrându-și atenția asupra războiului din Iran.

„Este fals să sugerăm că ambasadorul Davis demisionează «din cauza unor divergențe cu Donald Trump»”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. „Ea va continua să promoveze cu mândrie politicile președintelui Trump până când va părăsi oficial Kievul în iunie 2026 și se va retrage din departament”, a spus el.

Davis, cel mai înalt oficial al ambasadei SUA, este însărcinată cu afaceri, dar nu este ambasador confirmat de Senat. De asemenea, ea ocupă funcția de ambasador al SUA în Cipru din 2023, având un rol dublu în timpul șederii sale la Kiev.

Ea a fost numită în funcție de administrația Trump în mai anul trecut, după ce predecesoarea sa, Bridget Brink, diplomată de carieră, a demisionat.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Lovitură de teatru în cazul bărbatului care și-a omorât tatăl cu peste 200 de lovituri de cuțit. Ucigașul a fost eliberat imediat
Gandul
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Ultimele date despre Alina Apostol, românca deținută în China din 2017. Imagini din satelit cu penitenciarul unde este închisă și muncește forțat
Libertatea
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru aceste două zodii, la început de lună mai
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor