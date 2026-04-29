Ambasadorul SUA în Ucraina demisionează după mai puțin de un an în funcție

Ambasadoarea Julie Davis era frustrată de lipsa de sprijin a președintelui Donald Trump pentru Ucraina, a relatat Financial Times, citând surse anonime. Departamentul de Stat a negat existența unor astfel de dezacorduri și a anunțat că se retrage, potrivit The Guardian.

Trump a făcut presiuni asupra Kievului pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia, spunând că țara ar putea ceda teritoriu pentru a asigura un acord. Președintele nu a reușit până acum să pună capăt războiului prin discuții de încetare a focului, care au stagnat în mare parte, Washingtonul concentrându-și atenția asupra războiului din Iran.

„Este fals să sugerăm că ambasadorul Davis demisionează «din cauza unor divergențe cu Donald Trump»”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. „Ea va continua să promoveze cu mândrie politicile președintelui Trump până când va părăsi oficial Kievul în iunie 2026 și se va retrage din departament”, a spus el.

Davis, cel mai înalt oficial al ambasadei SUA, este însărcinată cu afaceri, dar nu este ambasador confirmat de Senat. De asemenea, ea ocupă funcția de ambasador al SUA în Cipru din 2023, având un rol dublu în timpul șederii sale la Kiev.

Ea a fost numită în funcție de administrația Trump în mai anul trecut, după ce predecesoarea sa, Bridget Brink, diplomată de carieră, a demisionat.