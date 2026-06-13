Casele dintr-un sat abandonat în urmă cu zeci de ani au mobilă în interior

Casele dintr-un sat abandonat în urmă cu 40 de ani încă mai au mobilier în interior. Potrivit Express, este vorba despre satul Troedrhiwfuwch din Valea Rhymney din sudul Țării Galilor. Acesta a fost abandonat de locuitorii săi din cauza instabilității solului și a versantului din vecinătate.

Satul a fost înființat în jurul anului 1850 pentru a găzdui muncitorii din minele din apropiere. În vremurile de glorie, satul avea aproximativ 600 de locuitori, 100 de case, o școală, o biserică, magazine și pub-uri. Din cauza unei tragedii care s-a produs în altă comunitate afectată de alunecări de teren, autoritățile au decis să-i evacueze pe locuitori. Evacuarea a avut loc în 1985.

Istoria unui sat părăsit

Ulterior, cele mai multe case s-au deteriorat și s-au prăbușit. Câteva clădiri au rămas în picioare și încă mai au în interior mobila foștilor proprietari. Cel mai bine s-au conservat fostul oficiu poștal situat pe drumul principal și o căsă de pe strada Chapel, una dintre cele trei străzi din satul dispărut.

Această proprietate solitară rămasă, cocoțată pe coasta dealului unei foste așezări miniere – condamnată din cauza unui „munte mișcător” – oferă o privire tulburătoare asupra trecutului pentru un potențial nou proprietar.

Cum arată casa scoasă la vânzare

Locuința izolată cu trei dormitoare este acum scoasă la licitație, iar organizatorul licitației vorbește despre o legătură între prezent și trecut. Este o oportunitate, fiind înconjurată de o zonă rurală minunată și de peisajele abrupte ale munților, cu priveliști uimitoare oriunde te-ai uita, susține reprezentantul casei de licitații. Casa cu etaj are încălzire pe gaze, geamuri, grădină mare și acareturi.

Licitația va avea loc pe 23 iunie, iar prețul de plecare va fi de 35.000 de lire sterline. Organizatorul licitației estimează că viitorul proprietar va putea să câștige aproximativ 900 de lire lunar din chirii după ce va moderniza întreaga proprietate.