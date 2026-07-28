Arabia Saudită a interceptat drone lansate din Irak către instalații petroliere. Riadul acuză miliții susținute de Iran

Autoritățile saudite susțin că aparatele de zbor fără pilot au fost lansate de pe teritoriul Irakului de miliții susținute de Iran și avertizează că își rezervă dreptul de a răspunde la momentul și în locul pe care le va considera potrivite, scrie Reuters.

Arabia Saudită a interceptat drone lansate din Irak către instalațiile petroliere

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a transmis că apărarea antiaeriană a regatului a reușit să neutralizeze mai multe drone care vizau infrastructura petrolieră din Provincia de Est, una dintre cele mai importante regiuni pentru producția și exportul de petrol al țării.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Turki al-Maliki, într-un mesaj publicat pe platforma X. Potrivit oficialului saudit, dronele au fost lansate din Irak de ceea ce el a descris drept „miliții teroriste susținute de Iran”.

Incidentul nu s-a soldat, potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, cu pagube materiale sau victime.

Avertizează că își rezervă dreptul la represalii

În declarația sa, Turki al-Maliki a subliniat că Arabia Saudită își exercită dreptul legitim la autoapărare și la protejarea infrastructurii sale strategice.

Oficialul a precizat că regatul își rezervă dreptul de a răspunde atacului „la momentul și în locul potrivit”, fără a oferi detalii suplimentare privind eventuale măsuri militare sau diplomatice.

Afirmațiile vin pe fondul tensiunilor persistente din regiune, unde atacurile cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice au reprezentat în ultimii ani o amenințare constantă pentru statele din Golf.

Autoritățile saudite acuză în mod repetat grupările armate apropiate de Iran că încearcă să destabilizeze securitatea regională prin atacuri asupra infrastructurii critice și a obiectivelor energetice.

Provincia de Est găzduiește unele dintre cele mai importante instalații petroliere ale Arabiei Saudite, iar orice atac asupra acestei zone este urmărit cu atenție de piețele internaționale, având în vedere rolul esențial al regatului în aprovizionarea globală cu petrol.

Deocamdată, autoritățile de la Riad nu au oferit informații privind numărul exact al dronelor interceptate și nici dacă în urma incidentului au fost adoptate măsuri suplimentare de securitate. Totodată, nu a existat o reacție imediată din partea autorităților irakiene sau a Iranului cu privire la acuzațiile formulate de oficialii saudiți.