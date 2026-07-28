Reuters: Trump pune frână roboților chinezi. Washingtonul pregătește interdicția importurilor de roboți umanoizi pentru a proteja dezvoltarea sectorului AI din SUA

Oficiali americani au declarat pentru agenția Reuters că administrația Trump intenționează să anunțe interdicții privind importul de roboți umanoizi noi din China, pentru a proteja dezvoltarea sectorului inteligenței artificiale din SUA împotriva amenințărilor la adresa securității naționale.

Interdicțiile ar viza și importurile de invertoare de putere, care permit surselor de energie regenerabilă și bateriilor să se conecteze la rețelele electrice și la echipamentele centrelor de date, au precizat sursele pentru Reuters.

Acest pas arată faptul că administrația urmărește să protejeze lanțul de aprovizionare al SUA în domeniul inteligenței artificiale împotriva amenințărilor chineze.

„Președintele a precizat clar că Statele Unite trebuie să dispună de lanțuri de aprovizionare independente și sigure pentru tehnologii critice și emergente, precum dispozitivele robotice și invertoarele de putere”, a declarat, pentru Reuters, un oficial al administrației sub protecția anonimatului.

Reuters mai notează că unii analiști sunt de părere că roboții umanoizi, care au „creiere” bazate pe inteligență artificială, vor fi adoptați pe scară largă în sectoarele de consum.

Un oficial american a mai spus pentru Reuters că odată ce va fi făcut anunțul oficial, restricțiile se vor aplica doar modelelor de roboți și invertoare care nu au fost încă lansate pe piață.

Companiile vizate

Potrivit Reuters, se preconizează că interdicția privind roboții va afecta compania Unitree, lider mondial în domeniul roboților umanoizi. Compania chineză se află printre cele care domină această industrie încă la început. Recent, compania a fost adăugată pe lista Pentagonului cu presupuse companii chineze susținute de armata chineză.

În plus, China este cel mai mare producător mondial de invertoare, condus de Sungrow Power Supply și de Huawei, deja supus unor sancțiuni severe din partea SUA.