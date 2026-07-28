Prima pagină » Știri externe » Reuters: Trump pune frână roboților chinezi. Washingtonul pregătește interdicția importurilor de roboți umanoizi pentru a proteja dezvoltarea sectorului AI din SUA

Reuters: Trump pune frână roboților chinezi. Washingtonul pregătește interdicția importurilor de roboți umanoizi pentru a proteja dezvoltarea sectorului AI din SUA

Administrația americană intenționează să anunțe marți o serie de interdicții privind importurile de roboți noi din China și de invertoare de putere, cu scopul de a proteja dezvoltarea sectorului AI din SUA, relatează Reuters.
Reuters: Trump pune frână roboților chinezi. Washingtonul pregătește interdicția importurilor de roboți umanoizi pentru a proteja dezvoltarea sectorului AI din SUA
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
28 iul. 2026, 22:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oficiali americani au declarat pentru agenția Reuters că administrația Trump intenționează să anunțe interdicții privind importul de roboți umanoizi noi din China, pentru a proteja dezvoltarea sectorului inteligenței artificiale din SUA împotriva amenințărilor la adresa securității naționale.

Interdicțiile ar viza și importurile de invertoare de putere, care permit surselor de energie regenerabilă și bateriilor să se conecteze la rețelele electrice și la echipamentele centrelor de date, au precizat sursele pentru Reuters. 

Acest pas arată faptul că administrația urmărește să protejeze lanțul de aprovizionare al SUA în domeniul inteligenței artificiale împotriva amenințărilor chineze.

„Președintele a precizat clar că Statele Unite trebuie să dispună de lanțuri de aprovizionare independente și sigure pentru tehnologii critice și emergente, precum dispozitivele robotice și invertoarele de putere”, a declarat, pentru Reuters, un oficial al administrației sub protecția anonimatului.

Reuters mai notează că unii analiști sunt de părere că roboții umanoizi, care au „creiere” bazate pe inteligență artificială, vor fi adoptați pe scară largă în sectoarele de consum.

Un oficial american a mai spus pentru Reuters că odată ce va fi făcut anunțul oficial, restricțiile se vor aplica doar modelelor de roboți și invertoare care nu au fost încă lansate pe piață.

Companiile vizate

Potrivit Reuters, se preconizează că interdicția privind roboții va afecta compania Unitree, lider mondial în domeniul roboților umanoizi. Compania chineză se află printre cele care domină această industrie încă la început. Recent, compania a fost adăugată pe lista Pentagonului cu presupuse companii chineze susținute de armata chineză.

În plus, China este cel mai mare producător mondial de invertoare, condus de Sungrow Power Supply și de Huawei, deja supus unor sancțiuni severe din partea SUA.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Satul din România în care un STÂLP a fost amplasat în mijlocul șoselei. Imagini greu de explicat
Gandul
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem 🥲
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
Ilie Bolojan a anunțat că deblochează peste 6.800 de posturi în spitale și la Ambulanță, cu aproximativ 10% mai puțin față de cât a propus Ministerul Sănătății
Libertatea
Boala gravă de care suferea Oana Adiaconiței! Artista, care i-a adus un omagiu Ancăi Molnar, a murit
CSID
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia