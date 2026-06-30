Noua afacere care explodează în China: roboții umanoizi pot fi închiriați cu ziua

Ideea i-a venit lui Ai Lin, un creator de conținut și comerciant online din Hangzhou, după ce roboții umanoizi au devenit atracția principală a Galei Festivalului Primăverii din China de anul trecut, unde au impresionat milioane de telespectatori prin coregrafiile lor, mai scrie CNN. Convins că tehnologia are potențial comercial, acesta a investit aproximativ 30.000 de dolari într-un prim robot umanoid, pe care a început să îl ofere spre închiriere. Pentru aproximativ 3.000 de yuani pe zi (circa 443 de dolari), clienții pot folosi robotul pentru a atrage public la târguri și expoziții, pentru spectacole, evenimente comerciale sau momente speciale, precum cererile în căsătorie.

Entuziasm mare, dar tehnologia are încă limite

Popularitatea videoclipurilor virale în care roboții dansează, fac acrobații sau execută mișcări spectaculoase a creat impresia că aceștia sunt pregătiți să înlocuiască forța de muncă umană. Realitatea este însă diferită. Ai Lin spune că piața vânzărilor de roboți umanoizi nu a explodat încă deoarece modelele actuale nu pot funcționa autonom și necesită în continuare supraveghere sau control uman. De altfel, majoritatea serviciilor de închiriere includ și un operator care programează și controlează robotul în timpul evenimentului.

China investește masiv în viitorul roboților

În ciuda limitelor actuale, autoritățile chineze consideră roboții umanoizi o tehnologie strategică, capabilă să compenseze scăderea populației active și încetinirea creșterii economice. Guvernul de la Beijing a lansat în această lună un program național prin care urmărește introducerea roboților umanoizi în peste 100 de scenarii practice până la sfârșitul anului. Potrivit analiștilor, China vede această industrie ca pe o oportunitate rară de a deveni lider mondial într-un domeniu nou, înaintea unor rivali precum Statele Unite. Estimările băncii Morgan Stanley arată că până în 2050 ar putea exista un miliard de roboți umanoizi în funcțiune la nivel mondial, într-o piață evaluată la peste 5.000 de miliarde de dolari. Totuși, adoptarea pe scară largă este așteptată abia peste cel puțin un deceniu.

O piață care începe deja să se aglomereze

Costurile ridicate ale roboților explică succesul serviciilor de închiriere. Modelele de bază pornesc de la aproximativ 19.000 de dolari, iar versiunile performante pot depăși 100.000 de dolari. În China există deja peste 153.000 de afaceri care oferă astfel de servicii, iar platforma SHAREBOT, lansată de producătorul AGIBOT, estimează că piața închirierii roboților umanoizi ar putea ajunge la 1,5 miliarde de dolari până la sfârșitul lui 2026. În primele trei luni de activitate, platforma a raportat peste 5.500 de comenzi.

Totuși, antreprenorii spun că entuziasmul inițial începe să scadă. Pe măsură ce tot mai multe firme oferă aceleași servicii, prețurile de închiriere au început să coboare, iar publicul se obișnuiește cu prezența roboților.

Departe de fabrica viitorului

În prezent, majoritatea roboților umanoizi din China sunt utilizați în demonstrații, cercetare și proiecte-pilot. Chiar și cele mai avansate modele ating aproximativ 80% din productivitatea unui lucrător uman și doar în anumite sarcini, precum manipularea cutiilor sau sortarea coletelor. Specialiștii spun că una dintre cele mai mari provocări rămâne dezvoltarea unor componente suficient de performante și rezistente. Este vorba în special de mâinile robotice, dar și de colectarea unei cantități uriașe de date din lumea reală pentru antrenarea inteligenței artificiale. În ciuda optimismului autorităților și al industriei, mulți analiști avertizează că piața traversează o perioadă de supraentuziasm și că, pe termen lung, doar câțiva producători vor reuși să se impună într-un sector aflat încă la începutul dezvoltării.