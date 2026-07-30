Tot mai multe companii aeriene interzic roboții umanoizi la bord. Motivul nu ține de inteligența artificială

Măsura vine într-un moment în care dezvoltarea roboților umanoizi accelerează. Potrivit CBS News, specialiștii estimează că astfel de dispozitive vor deveni tot mai prezente în viața de zi cu zi în următorii ani.

United, Delta și Southwest au introdus interdicții

United Airlines a anunțat că, începând cu 23 iulie, pasagerii nu mai pot transporta la bord sau în bagajele de cală roboți umanoizi ori dispozitive robotice cu aspect de om sau animal. Compania susține că măsura este una preventivă și nu a fost adoptată ca urmare a unui incident concret. Anterior, Delta Air Lines și Southwest Airlines au introdus politici similare. În cazul Southwest, decizia a venit după ce un pasager s-a îmbarcat la începutul anului însoțit de un robot umanoid, incident care a determinat compania să își revizuiască regulile. Deocamdată, American Airlines și JetBlue nu au anunțat interdicții similare.

Bateriile cu litiu reprezintă principala preocupare

Companiile aeriene explică faptul că problema nu este reprezentată de roboți în sine, ci de bateriile litiu-ion de mare capacitate folosite pentru alimentarea acestora. Aceste baterii pot lua foc sau pot exploda dacă sunt deteriorate, supraîncălzite ori manipulate necorespunzător, motiv pentru care transportul lor este deja strict reglementat în aviație. Delta precizează că interdicția vizează în special roboții ale căror baterii depășesc limitele de energie admise de reglementările privind transportul aerian.

Dezvoltarea roboților accelerează

Deși roboții umanoizi sunt încă utilizați în principal în laboratoare, centre de cercetare și unele fabrici, investițiile în domeniu au crescut semnificativ în ultimii ani. Companii din întreaga lume dezvoltă astfel de sisteme pentru activități industriale, servicii sau utilizare casnică, iar antreprenori precum Elon Musk au afirmat în repetate rânduri că roboții umanoizi ar putea deveni la fel de obișnuiți precum automobilele. Prevăzători, operatorii aerieni încearcă să stabilească reguli înainte ca aceste dispozitive să devină frecvente în rândul pasagerilor.

Cercetătorii înțeleg măsura, dar cer soluții

Ravinder Dahiya, profesor de robotică la Northeastern University, consideră că restricțiile sunt justificate din punctul de vedere al siguranței. Totuși, el atrage atenția că astfel de interdicții pot crea dificultăți cercetătorilor care trebuie să transporte roboți pentru demonstrații sau proiecte științifice. Specialistul susține că, pe măsură ce tehnologia avansează, industria aviatică va trebui să găsească soluții care să permită transportul în siguranță al acestor dispozitive, fără a compromite securitatea zborurilor.