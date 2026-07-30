Protest uriaș al oierilor la București | Cer reluarea de urgență a exporturilor

Crescătorii de ovine și caprine protestează joi la București și cer Guvernului să reia exporturile de urgență.

Ei spun că pierderile economice au adus sectorul într-o situație excepțională.

Protestul e susținut de Uniunea Oierilor.

„Participarea la protest nu reprezintă o schimbare a direcției asumate de organizația noastră. Uniunea Oierilor urmărește, în primul rând, rezolvarea problemelor prin dialog, negociere și reprezentare instituțională (…). Situația actuală este însă una excepțională. Blocarea exporturilor, pierderile economice acumulate și lipsa unei perspective clare privind reluarea comerțului pun în pericol continuitatea fermelor și veniturile familiilor care depind de creșterea animalelor”, transmite într-un comunicat Uniunea Oierilor.

Organizația subliniază că protestul are scopul de a transmite „un mesaj clar: sectorul ovin are nevoie de soluții, termene și responsabilități concrete”.

„Fermierii trebuie ascultați înainte ca deciziile să fie luate”

Reprezentanții crescătorilor de ovine și caprine vor ca mesajul lor să fie auzit și la instituțiile europene.

Președintele Uniunii Oierilor, Maniu Vonica, spune că deciziile care influențează sectorul ovin se iau în mare măsură la nivel european și cere consultarea organizațiilor profesionale înainte de adoptarea unor măsuri cu impact asupra fermierilor.

„Solicităm Guvernului României să susțină la Bruxelles nu doar o poziție administrativă, ci și realitatea concretă a crescătorilor români. (…) Fermierii nu trebuie informați doar după adoptarea deciziilor. Ei trebuie ascultați înainte ca aceste decizii să fie luate”, spune Maniu Vonica.

Principala revendicare – reluarea de urgență a exporturilor

Principala revendicare a protestului o reprezintă reluarea urgentă, controlată și predictibilă a exporturilor de ovine.

Uniunea Oierilor solicită autorităților să trateze această temă drept o prioritate economică națională și cere soluții rapide, adaptate realităților din ferme.

„Restricțiile prelungite afectează prețurile, blochează contractele, cresc costurile de întreținere a animalelor și pun presiune asupra fermelor care depind de export pentru valorificarea producției. (…) Solicităm Guvernului României, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ANSVSA și Ministerului Afacerilor Externe să trateze reluarea exporturilor ca pe o prioritate economică națională”, afirmă președintele organizației.

Alte revendicări

Uniunea Oierilor cere identificarea unor soluții într-un termen cât mai scurt, limitarea impactului economic asupra fermierilor, protejarea veniturilor exploatațiilor, consultarea permanentă a organizațiilor profesionale, precum și stabilirea unui cadru sanitar-veterinar predictibil.

Potrivit organizației, reluarea exporturilor „este o condiție esențială pentru menținerea activității fermelor, pentru păstrarea piețelor externe și pentru protejarea unui sector de care depind mii de familii din mediul rural”.

În ceea ce privește pesta micilor rumegătoare, Uniunea Oierilor susține că orice decizie privind vaccinarea trebuie fundamentată atât din punct de vedere sanitar-veterinar, cât și economic și comercial.

Problema vaccinării în masă

Organizația nu susține vaccinarea în masă fără o analiză completă a efectelor asupra exporturilor și a accesului pe piețele externe.

„Nu susținem introducerea automată a vaccinării în masă a întregului efectiv național, fără o evaluare clară a tuturor consecințelor. (…) Organizațiile profesionale trebuie implicate direct în aceste discuții, pentru ca măsurile adoptate să răspundă atât obiectivelor de protecție sanitar-veterinară, cât și necesității de a menține funcționale piețele comerciale”, spune Maniu Vonica.

Prioritățile sunt sectorul tehnic, comercial și diplomatic

Organizația respinge și ideea că schimbarea conducerii ANSVSA ar reprezenta soluția pentru actuala criză.

Reprezentanții crescătorilor consideră că prioritatea o reprezintă un plan tehnic, comercial și diplomatic care să permită redeschiderea exporturilor.

„Nu susținem transformarea acestei crize într-un nou conflict instituțional și nu considerăm că demiterea conducerii ANSVSA reprezintă, în acest moment, soluția de care fermierii au nevoie. (…) Fermierii au nevoie de piețe redeschise și de măsuri eficiente, nu de schimbări care riscă să creeze noi întârzieri și noi incertitudini”, transmite Uniunea Oierilor.

Despăgubirile nu trebuie să acopere doar animalele sacrificate

Totodată, Uniunea Oierilor solicită instituirea unui mecanism rapid și transparent de compensare a fermierilor afectați de restricțiile sanitar-veterinare.

Organizația arată că despăgubirile trebuie să acopere nu doar animalele sacrificate, ci și pierderile provocate de imposibilitatea comercializării animalelor, scăderea prețurilor, costurile suplimentare de întreținere, blocarea contractelor de export și pierderea piețelor externe.

Uniunea Oierilor face apel la un protest pașnic și responsabil.

„Nemulțumirile fermierilor sunt reale și legitime, dar ele trebuie exprimate fără incidente, fără provocări și fără escaladarea tensiunilor. (…) Scopul nostru este protejarea fermierului român, reluarea comerțului și asigurarea unui viitor stabil pentru sectorul ovin”, transmite organizația.