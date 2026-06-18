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Comisia Europeană prelungește interdicția exporturilor de ovine și caprine din România până la finalul anului

Comisia Europeană a decis să prelungească până la 31 decembrie 2026 interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările din afara Uniunii Europene, pe fondul apariției unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș.
Comisia Europeană prelungește interdicția exporturilor de ovine și caprine din România până la finalul anului
Sursa foto: Mediafax Foto/Eugen Gheorghe
Oana Antipa
18 iun. 2026, 12:21, Social
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Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, care a criticat măsura și a catalogat-o drept disproporționată în raport cu situația epidemiologică existentă în prezent.

Potrivit oficialului, restricția menține și interdicția deja aplicată pentru livrările de ovine și caprine către statele membre ale Uniunii Europene.

Autoritățile române contestă amploarea restricțiilor

Comisia Europeană și-a motivat decizia prin existența unui risc ridicat de răspândire a pestei micilor rumegătoare, în urma identificării focarului din județul Mureș.

Autoritățile române susțin însă că măsura afectează întreg teritoriul național, deși focarul este localizat și se află sub control sanitar-veterinar.

Tánczos Barna a afirmat că alte state membre care s-au confruntat cu situații similare nu au fost supuse unor restricții de aceeași amploare, ceea ce ridică semne de întrebare privind proporționalitatea deciziei.

Exporturile de ovine, un sector strategic pentru România

Decizia vine într-un moment sensibil pentru sectorul zootehnic românesc. În ultimii ani, România și-a consolidat poziția de lider european în exportul de ovine, iar în 2026 a înregistrat contracte și livrări record către piețele din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și alte state din afara Uniunii Europene.

Creșterea ovinelor reprezintă una dintre principalele activități economice din numeroase zone rurale, în special în regiunile de deal și de munte. Restricțiile riscă să afecteze veniturile fermierilor și capacitatea acestora de a valorifica producția destinată exportului.

Reprezentanții sectorului avertizează că blocarea accesului la piețele externe poate genera pierderi importante pentru crescători și pentru întreaga industrie.

Guvernul cere măsuri rapide pentru ridicarea restricțiilor

Vicepremierul a solicitat Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să prezinte de urgență un plan de acțiune care să demonstreze capacitatea României de a controla și eradica focarul de boală.

Potrivit acestuia, documentul ar trebui transmis atât Guvernului, cât și Comisiei Europene, pentru a susține limitarea restricțiilor exclusiv la zonele afectate și reluarea exporturilor în cel mai scurt timp posibil.

Autoritățile române susțin că măsurile de combatere a bolii trebuie să protejeze sănătatea animalelor, fără a afecta inutil competitivitatea fermierilor și poziția României pe piețele internaționale.

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