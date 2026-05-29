România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după prăbușirea unei drone rusești la Galați

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la sediul MAE, după ce autoritățile române au confirmat că drona prăbușită pe un bloc din Galați este de proveniență rusească.
Sursa foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
29 mai 2026, 09:32, Politic
„L-am convocat pe Ambasadorul Federației Ruse la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Siguranța României este prioritatea noastră absolută. Avem confirmarea MAPN că drona care s-a prăbușit pe o clădire rezidențială din Galați este de proveniență rusească.

Decizia a fost luată în urma incidentului de o gravitate majoră și îi vom comunica oficial efectele pe care această lipsă de responsabilitate a Federației Ruse le va atrage asupra relației diplomatice dintre țările noastre și pașii următori la nivelul european privind pachetele de sancțiuni”, transmite Țoiu.

